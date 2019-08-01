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«Львов» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 2-го тура чемпионата Украины
В субботу, 3 августа, стартует программа 2-го тура чемпионата Украины по футболу. «Динамо» после победы над «Карпатами» не стало возвращаться в Киев и к поединку с подопечными Богдана Блавацкого готовится во Львове. Напомним, что после игры со «Львовом» «бело-синие» вернутся в столицу, а утром в понедельник, 5 августа, улетят в Бельгию, где на следующий день стартуют в квалификации Лиги чемпионов поединком с «Брюгге».
В Мариуполе и Чернигове сойдутся команды, которые в стартовом туре потерпели поражения, — «Мариуполь» и «Александрия», а также «Десна» и «Ворскла».
В воскресенье, 4 августа, донецкий «Шахтер», отпраздновавший первый успех в официальном матче под началом Луиша Каштру, примет в Харькове «Карпаты». При этом дончане выйдут на игру в форме нового образца, которая будет представлена на стадионе «Металлист» накануне.
А вот «Заре», успешно преодолевшей первый еврокубковый барьер, предстоит матч с удачно стартовавшим в премьер-лиге «Днепром-1» Дмитрия Михайленко. Кто запамятовал, именно в футболке клуба из Днепра провел свои лучшие годы в украинском футболе наставник луганчан Виктор Скрипник. И, наконец, на столичной динамовской арене сразятся неудачник первого тура «Олимпик» и одолевший на старте участника еврокубков «Колос».
Кстати, нападающий клуба из Коваливки Владимир Лысенко стал рекордсменом чемпионата Украины: 31-летний футболист сыграл в высшем отечественном дивизионе за девятый клуб (ранее он защищал цвета «Динамо», «Арсенала», «Металлиста», «Волыни», «Кривбасса», «Говерлы», «Севастополя» и «Олимпика»). По восемь клубов представляли Сергей Леженцев, Игорь Плотко, Сергей Ковалец, Юрий Целых, Сергей Шищенко, Владимир Ковалюк, Владимир Езерский, Игорь Скоба, Владимир Приемов, Павел Ксенз и Валерий Федорчук.
Чемпионат Украины. 2-й тур
3 августа (суббота)
«Мариуполь» — «Александрия» 17:00 «Футбол 2»
«Львов» — «Динамо» 19:30 «Футбол 2»
«Десна» — «Ворскла» 19:30 УНИАН
4 августа (воскресенье)
«Олимпик» — «Колос» 17:00 «Футбол 1»
«Шахтер» — «Карпаты» 19:30 «Футбол 1»
«Заря» — «Днепр-1» 19:30 УНИАН
Ранее «ФАКТЫ» опубликовали календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной.
Фото ФК «Динамо»
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