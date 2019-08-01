Происшествия

В Херсоне со здания полиции таинственно исчезла табличка с именем Гандзюк

В Херсоне со стены областного главка Национальной полиции Украины пропала табличка «улица Екатерины Гандзюк, 4». Ее прикрепили представители движения «Кто заказал Катю Гандзюк?» в годовщину нападения на активистку, 31 июля.

В полиции от снятия таблички открестились. По словам начальника отдела коммуникации управления полиции Ирины Атаманенко, по предварительной информации, указатель пропал со стены ночью, его якобы сняли со стены неизвестные.

«В настоящее время их личности устанавливаются», — сообщила Атаманенко.

Известно, что протестные надписи, сделанные 31 июля активистами на стене административного здания, где находится областной совет и областная администрация, смыли работники отдела хозяйственного обеспечения.

Секретаря Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла в столичной клинике. Ее смерть вызвала волну протестов по всей Украине.

Причастные к нападению на активистку признали свою вину, однако получили незначительные сроки. Заказчик преступления до сих пор не назван.

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