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Украина

Годовщина нападения на Екатерину Гандзюк: под зданием полиции в Херсоне зажгли дымовые шашки (видео)

15:33 31 июля 2019 45
Демонстрация
Инф. «ФАКТОВ»

В день годовщины нападения на активистку Екатерину Гандзюк, 31 июля под Главным управлением полиции в Херсонской области собрались друзья убитой, зажгли дымовые шашки и переименовали улицу именем Гандзюк.

«Около 13:00 пришли примерно 50−60 друзей Кати. Они зажгли дымовые шашки и установили табличку с названием улицы и номером здания», — рассказал один из участников акции, пишет «Украинская правда».

Он также добавил, что к собравшимся вышел заместитель начальника ГУ НП Алексей Манжиевский и заверил, что снимать табличку с именем Екатерины Гандзюк не будут. На акции присутствовал также отец убитой активистки.

Журналисты, тем временем, воспроизвели хронологию подготовки преступления. В сети опубликовали видеореконструкцию подготовки преступления, основанную на официальных показаниях осужденных.

Как писали «ФАКТЫ», ранее на здании горсовета Херсона появилась огромная надпись с предупреждением организаторам убийства советницы мэра города Екатерины Гандзюк. На стене здания огромными буквами написано: «Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны».

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