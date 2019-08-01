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На рынке в Киеве задержали 150 мигрантов-продавцов, часть из которых инфицирована серьезной болезнью (фото)
В Киеве на оживленном рынке «Троещина» задержали более 140 мигрантов, которые занимались реализацией овощей и фруктов. При этом трое из них оказались больны опасным инфекционным заболеванием. Напомним, ранее на киевском рынке произошло ЧП с участием полуголого человека.
Диагностировать активную стадию заболевания стало возможным, когда десятерых задержанных на рынке нелегалов поместили в пункт временного пребывания иностранцев, сообщили в пресс-центре Государственной миграционной службы.
Всего во время разового рейда на рынке обнаружили 59 иностранцев-нарушителей миграционного законодательства.
«В отношении 33 человек принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения, относительно 17 лиц — о сокращении срока временного пребывания в Украине, еще двух мигрантов поместят в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации личности», — говорится в сообщении ГМС.
Напомним, ранее на границе с Молдовой задержали группу нелегальных мигрантов из… Великобритании, а в Луганской области обнаружили выявили целый канал переправки нелегалов в Украину. Коридором, организованным россиянами, пользовались граждане из стран Южной Азии.
Фото ГМС
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