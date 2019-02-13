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Неожиданные нелегалы: на границе задержали британцев, пытавшихся тайно проникнуть в Украину (фото, видео)
Пограничники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления и Белгород-Днестровского пограничного отряда задержали за незаконное пересечение границы троих иностранцев. Нелегально проникнуть в нашу страну с территории Молдовы пытались двое граждан Великобритании, третий — молдаванин — был проводником. Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали контрабандиста, который требовал от пограничников не мешать ему перемещать контрабанду через границу.
Правонарушителей задержали на границе с Молдовой, недалеко от села Яськи Одесской области. Нелегалов и проводника взяли во время переправки через реку на маломерном плавсредстве.
В Госпогранслужбе Украины сообщают, что за незаконное пересечение границы граждане Великобритании привлечены к административной ответственности и переданы правоохранителям Республики Молдова. Им на 5 лет запрещен въезд на территорию Украины.
В отношении гражданина Молдовы было начато уголовное производство по незаконной переправке людей через государственную границу Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. В ходе расследования, проведенного совместно с пограничной полицией Республики Молдова, установлены личности и других граждан Молдовы, причастных к данной сделке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия неожиданно решила ограничить въезд транспорта из Украины. Проблемы с допуском на российскую территорию наблюдаются на пограничном переходе Гоптовка (Харьковская область) — Нехотеевка (Белгородская область, РФ).
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