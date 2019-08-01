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Трехлетняя девочка была похищена, подвергнута групповому изнасилованию и обезглавлена (видео)
В индийском штате Джаркханд было совершено жуткое преступление. Трехлетняя девочка, которая вместе со своей матерью спала на платформе железнодорожного вокзала, была похищена посторонним мужчиной. Момент похищения ребенка был запечатлен камерами наблюдения. Проснувшись и не обнаружив ребенка, мать бросилась в полицию.
Девочка была подвергнута групповому изнасилованию, а затем была задушена и обезглавлена. Полиция арестовала трех мужчин. Двое из них сознались в изнасиловании и убийстве. Один из них, Ринку Саху, (который был зафиксирован камерами) ранее отсидел тюремный срок за похищение и попытку убийства ребенка в 2015 году и лишь недавно вышел на свободу. Ринку (который сам является отцом троих детей) и его приятель Кайлаш рассказали, что насиловали девочку целый день и задушили потому, что она не переставала плакать. А затем отрезали ей голову и спрятали тело в безлюдном месте.
Третьим арестованным, как сообщает Daily Mail, стал сожитель матери девочки. Женщина уверена, что он причастен к похищению ее дочери. Полиция выясняет, какова его роль в этом деле.
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