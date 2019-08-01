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Социолог рассказала, почему восток Украины больше хочет дружить с Россией, чем запад
Британский социолог Ольга Онух представила результаты социологического исследования Манчестерского университета, посвященного новейшим политическим трендам в Украине. Среди прочего оно показало, что этничность и язык, как ее составляющая, уже на накладывает на различные регионы Украины столь критичное влияние, как считалось ранее.
Большее значение, отмечает социолог в комментарии Громадському, приобретает социально-экономическое неравенство.
«Люди (на востоке Украины. Ред.) более бедные или думают, что в Киеве, в Центре, все прекрасно, у всех есть деньги, тогда как у них все плохо, плохая жизнь… тогда они больше поддерживают тесные отношения с Россией и даже сепаратизм», — говорит социолог.
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Напротив, в западных регионах, хоть там и выехало из Украины много людей, они зарабатывают и высылают родным больше денег, поэтому на западе Украины люди несколько лучше экономически пережили последние пять лет.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как идея создания в Украине русскоязычного телеканала переполошила кремлевских пропагандистов.
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