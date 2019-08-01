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Происшествия

Спасение пони в Киеве: патрульные показали видео финала операции

18:49 1 августа 2019 53
Пони на дороге
Инф. «ФАКТОВ»

У пони, которого задержали патрульные полицейские в Киеве 31 июля, нашелся хозяин. Как оказалось, животное сбежало с территории Национальной академии биоресурсов.

Полицейские же опубликовали видео погони за ним, сообщив, что животное уже передали его владельцу, который пришел за ним в отделение полиции.

По словам одного из правоохранителей, ему пригодились знания из детства, когда он помогал деду на конной ферме.

Патрульные также отметили, что пони легко мог угодить под колеса автомобилей, однако все обошлось.

Напомним, в середине июля под Николаевом микроавтобус протаранил конную повозку. В результате ДТП лощадь получила травму, а микроавтобус слетел в кювет.

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