Рецепт смородинового печенья от судьи «МастерШефа» Лизы Глинской

Стиль жизни

Телеканал СТБ работает над девятым сезоном кулинарного шоу «МастерШеф». Его премьера состоится уже этой осенью. Известно, что судьями проекта на этот раз стали известные шеф-повара: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Лиза Глинская. Елизавета впервые стала судьей в первом сезоне «МастерШеф. Профессионалы». А семь лет назад она и сама была участницей проекта, победив во втором сезоне «МастерШефа». Известный кулинар, Лиза Глинская признается, что этот проект полностью изменил ее жизнь и, став судьей, она снова погрузилась в переживания участников.

«Те ощущения и эмоции, которые я испытала на проекте, не сравнятся ни с чем в моей жизни»

— Вы были участницей проекта «МастерШеф». Теперь вы судья. Сложно оценивать других?

— Знаете, с участниками «МастерШеф. Профессионалы», который недавно закончился, у меня все время была некая дистанция. А вот с аматорами по-другому. Я их хорошо понимаю — что они чувствуют, переживают. Меня все время не покидает чувство, будто это я стою на кухне. Все как семь лет назад. Я очень часто в этом сезоне бываю рядом с участниками плечом к плечу. Вижу, как им не хватает воздуха, терпения, уверенности, когда они волнуются. И вспоминаю, как сама стояла и не могла дышать в финале. Знаете, на съемках у меня было такое ощущение, что мне сейчас снова вручат кубок и поездку в парижскую кулинарную школу «Ле кордон блю»!

— Похоже на ностальгию…

— Безусловно, я ощущаю ностальгию! Раньше мне казалось, что снова пройти этот путь в «МастерШефе» я не соглашусь никогда и ни за что. Но сегодня понимаю: те ощущения и эмоции, которые я испытала на проекте, не сравнятся ни с чем в моей жизни!

— Чем вас удивили участники?

— Знаете, если говорить о профессионалах, то они более «ровные». В том плане, что ты всегда знаешь, какая сторона у кого сильная, можешь более или менее предсказать результат. У аматоров все наоборот! Кто-то впервые в жизни берется делать десерт — и просто «выстреливает» с ним. Но это не значит, что через три дня он точно так же хорошо приготовит другое блюдо. У любителей происходят постоянные качели. Зато за ними интересно наблюдать. И, кстати, когда сама была участницей, то понимала: я расту на проекте. Но точно не подозревала, что это происходит такими семимильными шагами! У аматоров каждый день происходит невероятный рост, и это очень заметно. Знания, с которыми они пришли на кастинг, и то, что есть на сегодня, — огромный рывок вперед.

— Чем в этом сезоне порадовали вас участники? Что они приносили на кастинг?

— В этом сезоне были люди, которые приходили на первое испытание даже с шоколадным фонданом! Помню, я сама пришла с этим десертом семь лет назад. Но все же есть ощущение, что люди смотрят все выпуски «МастерШеф» и не допускают ошибок прошлых сезонов: подложка из свежей зелени под горячим блюдом, дольки лимона с косточками для украшения тарелки и тому подобное. Кулинарный рост у участников однозначно есть. Ведь наша страна активно развивается все это время. Просто поражает, как за последние годы в Украине выросло кондитерское искусство. Вспомните, какие рестораны были в 2012 году, и что происходит сейчас. Сколько мастер-классов проводится: любое блюдо, десерт ты можешь научиться готовить. Раньше в Украине такого не было.

— Какой конкурс вас больше всего впечатлил?

— Один из них в этом сезоне мы приурочили к Хэллоуину: участникам предстояло приготовить съедобное блюдо, внешний вид которого должен быть отвратительным, страшным и мерзким. Один участник справился с заданием на все 100 процентов и победил. Когда на дегустации я смотрела на то, что он принес, к горлу подступила тошнота… Даже попросила, чтобы блюдо попробовал Эктор. Сама просто не смогла прикоснуться к вилке — меня чуть не вывернуло! Хотя я обычно абсолютно не впечатлительная.

Вообще, в этом году будет очень много интересных конкурсов — командных и индивидуальных. Интересны и выездные испытания, но, признаюсь, каждый раз при этом я понимаю, насколько сложно ребятам даются конкурсы. До сих пор помню свои ощущения, когда на выездном соревновании мне пришлось готовить горячее блюдо под палящим солнцем в 40-градусную жару!

«Фрукты и ягоды лучше замораживать не целиком, а перетертыми через сито»

— Кстати, вы сами успели этим летом отдохнуть?

— Если честно, я не очень люблю лето. В принципе, «лето» можно себе устроить в любое время года, например, улететь зимой в тот же Египет. Больше всего мне нравится осень — особенно сентябрь, когда легко дышится. Не переношу кондиционеры, у меня на них аллергия. Не включаю кондиционер ни в машине, ни дома. Правда, и холодное время года тоже не мое. Зимой меня сковывает мороз, а летом — жара. Гармонию найти можно только весной или осенью. Летом я люблю готовить легкие десерты. Смородиновое печенье в их числе. Об этом печенье я могу сказать одно: оно нарядное. И, конечно же, очень вкусное, тающее. Начинка в виде черной смородины идеальна: и за счет яркого вкуса, и благодаря содержанию большого количества пектина, помогающего пюре держать форму.

— И тем не менее лето — время активных заготовок. На какие продукты советуете обратить внимание?

— Как кондитер могу дать совет по поводу того, как лучше сохранить фрукты и ягоды для зимы. Раньше я складывала их в пакеты, и они занимали весь объем морозильной камеры. Сейчас же перетираю через сито. Для этого подойдет любая ягода. Я жду пика, когда малина, смородина будут продаваться по самой низкой цене, и покупаю их как можно больше. Перетираю через сито и смешиваю с сахаром (сладкая часть должна составлять десять процентов общей массы пюре). Затем переливаю массу в пластиковый контейнер, подписываю, и таким образом в морозилке устанавливается абсолютный порядок, все под линеечку и структурировано. Все-таки зимой чаще всего мы используем именно ягодные пюре (в десертах, пирогах, пирожках или смузи). Жмых, который остается в сите, сохраняю для морсов. Десять минут кипения — и у вас вкуснейший морс.

— Поклонники знают вас как прекрасного кондитера. Неужели не хотите открыть собственное кафе?

— Да, моя кондитерская уже могла бы быть. Но я рассуждаю о собственной карьере немного в другом ключе. Например, зимой запускаю проект с кругосветными путешествиями и гастротурами. Буду снимать программы для YouTube. Планирую отправиться в путешествие, которое продлится около года. Все это время я буду делиться кулинарными тонкостями разных стран. Еще у меня несколько книг в разработке. В общем, есть чем заниматься. А если открою кондитерскую, то буду погружена только в этот единственный процесс. Но моих амбиций намного больше, чем одна кондитерская. Я не смогу давать столько мастер-классов, сколько сейчас, надолго отлучаться. А для меня как для человека творческого находиться в рамках страшнее всего. Хотя в глубине души понимаю, что когда-нибудь таки открою свое кафе. Наверное, это случится тогда, когда реализую все планы и мои идеи закончатся.



Смородиновое печенье от Лизы Глинской 200 граммов сливочного масла (размягченного), 250 граммов муки, 120 граммов сахарной пудры, 20 граммов желтка, цедра одного апельсина и лимона, один грамм соли, 150 граммов смородины — взбить блендером, не перетирать. Цедру апельсина натираем на мелкой терке, соединяем с мукой и солью. Взбиваем масло комнатной температуры до состояния помадки. Добавляем сахарную пудру, муку, слегка перемешиваем и вливаем желток. Замешиваем тесто, оно не должно быть крутым. Раскатываем его между двумя листами пергамента, толщина слоя три-четыре миллиметра, ножом подрезаем неровный край. У вас должно получиться два пласта размером 30 на 25 сантиметров. Убираем тесто на час в холодильник. Перебиваем смородину до состояния пюре, выкладываем тонким слоем на охладившееся тесто. Аккуратно скатываем тесто в рулет, оставляем по два сантиметра зазора по краям, чтобы начинка не вытекала. Убираем тесто на один час в морозильную камеру, затем нарезаем на круги толщиной полтора-два сантиметра. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 10—12 минут. Время приготовления — 2—2,5 часа.

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