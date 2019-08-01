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В России известного актера арестовали за роль пьяного милиционера (видео)
В России арестовали актера театра «Современник» Дмитрия Смолева. Поводом стало выложенное в сеть видео, в котором он играет роль пьяного гаишника.
По информации российских СМИ, актера обвинили в дискредитации сотрудников органов МВД и «назаконном ношении форменной одежды» и отправили под административный арест сроком на 8 суток.
Задержание состоялось прямо в театре, в связи с чем режиссеру Михаилу Ефремову пришлось объяснять зрителям причину срочной замены артиста в роли Д’Артаньяна.
В сети резко отреагировали на инцидент.
«Это уже даже не Кафка и не Оруэлл, и даже не Сорокин. Этому бреду аналогов в мире нет, как и подобных прецедентов в истории!» — прокомментировала пишет в своем блоге журналист радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина.
Напомним, ранее Андрей Макаревич записал песню о жестокости ОМОНовцев, избивавших участников акции протеста в Москве 27 июля.
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