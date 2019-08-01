Спорт

«Заря» одержала «сухую» победу в Лиге Европы и вышла в третий квалификационный раунд: видео гола

В четверг, 1 августа, луганская «Заря» добыла победу и в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы против чергогорской «Будучности».

Лига Европы, второй квалификационный раунд, ответный матч

«Заря» (Украина) — «Будучность» (Черногория) — 1:0

«Заря»: Махарадзе, Тымчик (Каменюка, 64), Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна, Леднев, Иванисеня, Кочергин (Чайковский, 68), Лунев, Громов (Кабаев, 61), Хомченовский.

«Будучность»: Драгоевич, Джурич, Милич, Болевич, Стоилькович (Зарубица, 75), Миркович, Божович, Терзич, Перович (Роганович, 37), Грбич (Раичкович, 53), Мийич.

Гол: Громов (32).

Удалены: Джурич (33, второе предупреждение), Божович (34).

Проведя матч чемпионата Украины, в котором на выезде была обыграна полтавская «Ворскла», луганчане вели подготовку к домашнему поединку с «Будучностью» без главного тренера. Все дело в том, что Виктору Скрипнику необходимо было срочно уехать в Германию, чтобы там подтвердить свою тренерскую лицензию, поэтому футболисты тренировались под руководством помощников наставника.

Виктор Анатольевич вернулся в расположение команды аккурат к началу поединка, и подопечные не подвели его. Хотя на первых минутах особого преимущества у хозяев заметно не было. В дебюте встречи Леднев, пропускавший первую игру из-за дисквалификации, оказался перед воротами, но ударом с близкого расстояния не смог переиграть голкипера, а гости в ответ проверили на прочность перекладину после того, как Милич пробил головой после подачи с углового.

Ближе к середине тайма чергогорцы начали излишне нервничать и грубить, что привело к двум предупреждениям, а на 32-й минуте луганчане и вовсе открыли счет. Кочергин удачно прошел по левому флангу, бросил в прорыв Лунева, который, в свою очередь, отдал идеальный пас в центр штрафной на Громова — последнему оставалось лишь перекинуть мяч через бросившегося в ноги вратаря.

Судя по всему, пропущенный мяч подействовал на черногорцев, как красная тряпка на быка, и в течение минуты они остались вдевятером. Сначала Джурич локтем въехал в лицо Громову, за что получил второе предупреждение, а когда его партнеры начали протестовать, самый «активный» из них Божович увидел перед собой прямую красную карточку.

Получив такое солидное количественное преимущество, «Заря» окончательно отодвинула игру от своих ворот. Впрочем, долгое время единственным опасным моментом возле ворот гостей был удар Леднева, после которого защитник «Будучности» выбил мяч фактически из пустых ворот. Впрочем, даже минимальная победа вполне устроила команду Виктора Скрипника, которая, наверняка, уже думала про следующего соперника на пути к групповому турниру Лиги Европы.

Напомним, в третьем квалификационном раунде, согласно жеребьевке, луганчане сыграют с победителем пары ЦСКА (София, Болгария) — «Осиек» (Хорватия). В первом матче, который прошел в столице Болгарии, минимальную победу (1:0) одержали хозяева.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Швед забил в дебютном матче в Лиге чемпионов.

Фото ФК «Заря»

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