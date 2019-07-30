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Спорт

Украинец Швед забил в дебютном матче в Лиге чемпионов (видео)

22:31 30 июля 2019 223
Украинец Швед забил в дебютном матче в Лиге чемпионов (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

22-летний украинский полузащитник Марьян Швед, в летнее межсезонье сменивший львовские «Карпаты» на шотландский «Селтик», успешно дебютировал за свой новый клуб.

Первый официальный матч для нашего соотечественника за «кельтов» пришелся на ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против эстонского «Нымме Калью». Выйдя на замену на 70-й минуте, Марьян успел отличиться забитым мячом на стадионе «Ле Кок Арена» в Таллине. На третьей компенсированной минуте Швед подхватил мяч на линии штрафной площадки и нанес прекрасный удар с левой ноги — мяч влетел точно в девятку ворот.

В итоге, «Селтик» выиграл со счетом 2:0 (в первом поединке «кельты» разгромили на своем поле соперника — 5:0) и прошел в третий квалификационный раунд, где встретится с румынским ЧФР «Клуж».

Еще в одном матче с участием украинских футболистов «Ференцварош» под руководством Сергея Реброва и с Игорем Харатиным, Александром Зубковым и Даниилом Игнатенко сыграл на выезде вничью с мальтийской «Валлеттой» (1:1), и благодаря домашней победе (3:1) прошел дальше, где сыграет с загребским «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ференцварош» Реброва обыграл в Лиге чемпионов сильнейшую команду Мальты.

Фото ФК «Селтик»

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