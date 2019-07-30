- 23:20 Не сгорите на работе: Супрун дала советы новым нардепам
- 23:17 У Зеленского заговорили об отмене моратория на продажу земли
- 22:44 Коммунальщики погибли в колодце под Киевом: вскрылись детали происшествия
- 22:31 Украинец Швед забил в дебютном матче в Лиге чемпионов
- 22:10 Принц Гарри заявил, что они с Меган Маркл ограничатся двумя детьми
- 22:06 Родила и закопала ребенка в огороде: на Волыни произошло чудовищное преступление
- 21:40 Макаревич написал мощную песню об ОМОНовцах, разгонявших протесты в Москве
- 21:29 В ночь на 31 июля четыре киевских троллейбуса изменят маршруты
- 21:19 Пожаловался Зеленскому на «лесную мафию»: в Харькове разгорается скандал вокруг увольнения директора лесхоза
- 21:10 Новичок премьер-лиги обыграл участника Лиги Европы: видеообзоры матчей
- 20:44 Ирина Шейк после разрыва с Брэдли Купером закрутила роман с голливудским актером
- 20:42 Главу и судей Окружного админсуда Киева вызвали в ГПУ: названа причина
Украинец Швед забил в дебютном матче в Лиге чемпионов (видео)
22-летний украинский полузащитник Марьян Швед, в летнее межсезонье сменивший львовские «Карпаты» на шотландский «Селтик», успешно дебютировал за свой новый клуб.
Первый официальный матч для нашего соотечественника за «кельтов» пришелся на ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против эстонского «Нымме Калью». Выйдя на замену на 70-й минуте, Марьян успел отличиться забитым мячом на стадионе «Ле Кок Арена» в Таллине. На третьей компенсированной минуте Швед подхватил мяч на линии штрафной площадки и нанес прекрасный удар с левой ноги — мяч влетел точно в девятку ворот.
В итоге, «Селтик» выиграл со счетом 2:0 (в первом поединке «кельты» разгромили на своем поле соперника — 5:0) и прошел в третий квалификационный раунд, где встретится с румынским ЧФР «Клуж».
Еще в одном матче с участием украинских футболистов «Ференцварош» под руководством Сергея Реброва и с Игорем Харатиным, Александром Зубковым и Даниилом Игнатенко сыграл на выезде вничью с мальтийской «Валлеттой» (1:1), и благодаря домашней победе (3:1) прошел дальше, где сыграет с загребским «Динамо».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ференцварош» Реброва обыграл в Лиге чемпионов сильнейшую команду Мальты.
Фото ФК «Селтик»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!