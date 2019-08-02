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Секс-символ украинского ТВ выходит замуж: Даша Селфи похвасталась помолвкой
Известная украинская телеведущая, специальный корреспондент передачи «Ранок у Великому Місті» на телеканале ICTV Дарья Муринская (Даша Селфи) приняла решение кардинально изменить свою личную жизнь и обручиться.
Об этом девушка написала на своей странице в Facebook, сопроводив информацию о помолвке сердечками и троекратным «ДА ДА ДА».
Друзья и родные девушки принялись трогательно поздравлять известную красавицу.
«Поздравляю! Любви не видящей границ и уважения друг к другу в любых жизненных ситуациях», «Вадік, тішусь за Вас красава але мальчішнк ніхто не відміняв», «Дашкин!!! Поздравляю вас! Берегите друг друга!!!», «Поздравляю! Желаю всегда смотреть в одном направлении и слышать друг друга», — пишут они в комменнтариях.
О будущем супруге Даши известно пока что не очень много.
«Я оптимист — не вижу особого смысла в том, чтобы быть кем-то еще», — указывает Вадим Сарахан на своей странице в Соцсети.
Себя он называет сооснователем и руководителем компании Objective consulting, а также членом Украинского объединения патриотов УКРОП. До этого занимался интернет-маркетингом и пиаром в нескольких организациях.
На своей странице Вадим подтверждает радостную новость о помолвке с Дашей Селфи.
Конечно, Вадиму есть чему радоваться — ведь только в начале года Даша Селфи попала в двенадцатку сексуальных девушек Украины — украсив своим откровенным фото календарь популярного глянца.
Кроме того, красота Муринской стала причиной нешуточного скандала: своим откровенным нарядом в Верховной Раде она смутила не только народных депутатов, но и многих гуру отечественной журналистики. Тогда снимок её платья облетел все соцсети и интернет-издания, разделив комментаторов на два лагеря: «за» красоту и «против» откровенности. Приверженцы строгой морали требовали от Даши Селфи придерживаться дресс-кода. На что их оппоненты отвечали, что чопорными нарядами вряд ли удастся обескуражить нардепов и получить только правдивые ответы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известная телеведущая и актриса Снежана Егорова после скандального развода с Антином Мухарским снова собралась замуж. Неожиданной новостью она поделилась на своей странице в Facebook. «Помолвка», — коротко написала 47-летняя Снежана, заинтриговав подписчиков.
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