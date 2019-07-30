Снежана Егорова снова собралась замуж

Шоу-бизнес

Известная телеведущая и актриса Снежана Егорова после скандального развода с Антином Мухарским снова собралась замуж. Неожиданной новостью она поделилась на своей странице в Facebook. «Помолвка», — коротко написала 47-летняя Снежана, заинтриговав подписчиков. Даже для друзей телеведущей изменение ее статуса стало полной неожиданностью. В комментариях они поздравляют Снежану и желают ей счастья.

«Это так замечательно! Помолвка… такое тёплое слово! Поздравляю! Желаю счастья, любви и душевной близости. Пусть человек, который теперь рядом, будет надежным и достойным такой яркой Женщины!», — пишут в комментариях.

Среди тех, кто оставил удивленные комментарии, немало знаменитостей. Первой Снежану поздравила певица Мика Ньютон. «И что это будет? Кто этот смелый мужчина?», — удивляется певица Ирина Билык.

«С кем?! Почему я не знаю? Почему без моего разрешения?» — спрашивает продюсер Владимир Бебешко.

Кто стал избранником Снежаны и когда состоится свадьба, она не афиширует. Это будет третий брак Егоровой.

Напомним, первым мужем телеведущей был режиссер Семен Горов. От него Снежана родила дочек Анастасию и Александру. Но вскоре брак распался. В 2006 году ведущая вышла замуж за актера и музыканта Антина Мухарского. В новой семье еще появились дети: Андрей, Арина и Иван. В последние годы совместной жизни Снежана и Антин публично выясняли и отношения. В феврале 2015 года Мухарский объявил о разводе. Процесс сопровождался скандалами вокруг выплаты алиментов и взаимными обвинениями. Антин устраивал эпатажные акции протеста под судом. В итоге он уехал из страны и вновь женился.

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