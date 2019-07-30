- 17:29 Названа впечатляющая сумма, которую Ломаченко заработал за карьеру
- 17:28 Боевики "ДНР" Цемах и Куприян будут свидетельствовать в голландском суде по делу МН17
- 17:19 Формула «Роттердам +» устанавливала справедливую цену на уголь, — эксперт
- 16:58 В аэропортах «Жуляны» и «Запорожье» проходят обыски: что произошло
- 16:53 Дело Головина: НАБУ задержало бывшего замглавы одесской полиции
- 16:51 «Прививку от дифтерии и столбняка взрослому человеку нужно повторять каждые десять лет» — Супрун
- 16:41 Любители пиратской наживы сами становятся жертвами пиратов
- 16:30 Суд арестовал российский танкер Neyma
- 16:29 Разнесло на части: в Крыму авто сорвалось с 10-метрового обрыва прямо на пляж
- 16:08 "Байки из склепа": Кличко отреагировал на заявления Богдана
- 16:04 Снежана Егорова снова собралась замуж
- 15:59 «Adidas дарит 3000 пар обуви»: в Украине раскрыли хитрую схему мошенников
Снежана Егорова снова собралась замуж
Известная телеведущая и актриса Снежана Егорова после скандального развода с Антином Мухарским снова собралась замуж. Неожиданной новостью она поделилась на своей странице в Facebook. «Помолвка», — коротко написала 47-летняя Снежана, заинтриговав подписчиков. Даже для друзей телеведущей изменение ее статуса стало полной неожиданностью. В комментариях они поздравляют Снежану и желают ей счастья.
«Это так замечательно! Помолвка… такое тёплое слово! Поздравляю! Желаю счастья, любви и душевной близости. Пусть человек, который теперь рядом, будет надежным и достойным такой яркой Женщины!», — пишут в комментариях.
Среди тех, кто оставил удивленные комментарии, немало знаменитостей. Первой Снежану поздравила певица Мика Ньютон. «И что это будет? Кто этот смелый мужчина?», — удивляется певица Ирина Билык.
«С кем?! Почему я не знаю? Почему без моего разрешения?» — спрашивает продюсер Владимир Бебешко.
Кто стал избранником Снежаны и когда состоится свадьба, она не афиширует. Это будет третий брак Егоровой.
Напомним, первым мужем телеведущей был режиссер Семен Горов. От него Снежана родила дочек Анастасию и Александру. Но вскоре брак распался. В 2006 году ведущая вышла замуж за актера и музыканта Антина Мухарского. В новой семье еще появились дети: Андрей, Арина и Иван. В последние годы совместной жизни Снежана и Антин публично выясняли и отношения. В феврале 2015 года Мухарский объявил о разводе. Процесс сопровождался скандалами вокруг выплаты алиментов и взаимными обвинениями. Антин устраивал эпатажные акции протеста под судом. В итоге он уехал из страны и вновь женился.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что звезде «Лиги Смеха» и «Женского квартала» Алине Гордиенко сделали предложение прямо во время съемок шоу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...