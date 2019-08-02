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Звездопад Персеиды: когда и где можно наблюдать зрелищное космическое явление
Начиная со второго августа украинцы смогут наблюдать зрелищный звездопад — Персеиды. Наша планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь», пишет ТСН.
Средняя скорость Персеид — 210 тыс. км/ч. Рекордная плотность «звезд, которые падают» была в 1863 году, когда на час на ночном небе фиксировали сразу 215 ярких вспышек.
Когда и где смотреть
Каждую ночь зрелище будет набирать обороты и достигнет пика 11−13 числа. После этого интенсивность звездопада пойдет на спад, но он не завершится. В последний раз полюбоваться потоком Персеид можно будет 24 августа.
Для наблюдений за звездным небом лучше всего выбрать место за городом, вдали от светового загрязнения, и отключить все искусственные источники света. Глазам нужно полчаса, чтобы привыкнуть к темноте, но со временем вы сможете увидеть все больше и больше. Плотность потока составит 60−70 метеоров в час, а это значит, что можно увидеть слабые полосы и яркие огненные шары каждую ночь.
Под Киевом, например, можно наблюдать Персеиды в таких местах, как Голубые озера по Новообуховской трассе — 20 километров от Киева; село Зазимье — 30 километров; озера между Заборьем и Бобрицей — 20 километров; село Гореничи — 30 километров.
Как сфотографировать
Для тех, кто хочет сделать красивые фотографии звездопада, NASA собрало главные советы. Прежде всего, для четкого снимка советуют использовать штатив, длительную выдержку и таймер или дистанционное управление затвором камеры. Малейшее движение во время нажатия кнопки может все испортить.
Также специалисты космического агентства советуют использовать наиболее широкоформатный объектив или рыбий глаз — это позволит захватить как можно больше пространства. Кроме этого, в NASA призывают отказаться от автофокуса — фотоаппарат лучше перести в режим ручной фокусировки. Ночью техника вряд ли поймет, на каком месте нужно сосредоточиться.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы увидели лунное затмение, которое произошло в ночь на 17 июля. Тогда Луна прошла через южную часть земной тени и погрузилась в нее на чуть больше половины своего диска. Продолжительность теневого затмения официально составила 2 часа 58 минут.
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