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Украинцы увидели лунное затмение и выложили в сеть его яркие фото
Украинцы активно делятся в соцсетях фото лунного затмения, которое произошло в ночь на 17 июля.
«Лунное затмение. 16/17.07.2019. Ракурс с Новоград-Волынского», — пишет Звягель Online.
Александр Сивенко опубликовал фото затмения, снятые в Одессе.
«Космос здесь: дарю Вам лунное затмение! Не зря мёрзла три часа! Напомню, что Луна прошла через южную часть земной тени и погрузилась в нее на чуть больше половины своего диска. Продолжительность теневого затмения официально составила 2 часа 58 минут», — пишет Ника Коткова из оккупированной Керчи.
«Круто видеть свою тень на Луне. Это приятно. Всех затмим!» — написал киевлянин Михаил Ганницкий.
Жители других стран также делятся своими фото этого уникального астрономического явления. Красивое фото опубликовал житель Бразилии.
Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 17 июля в 00:31 по киевскому времени (в 21:31 16 июля по Гринвичу) произошло частичное лунное затмение. В это время Луна вошла в тень Земли на 65%.
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