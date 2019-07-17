Украина

Украинцы увидели лунное затмение и выложили в сеть его яркие фото

Украинцы активно делятся в соцсетях фото лунного затмения, которое произошло в ночь на 17 июля.

«Лунное затмение. 16/17.07.2019. Ракурс с Новоград-Волынского», — пишет Звягель Online.

Александр Сивенко опубликовал фото затмения, снятые в Одессе.

«Космос здесь: дарю Вам лунное затмение! Не зря мёрзла три часа! Напомню, что Луна прошла через южную часть земной тени и погрузилась в нее на чуть больше половины своего диска. Продолжительность теневого затмения официально составила 2 часа 58 минут», — пишет Ника Коткова из оккупированной Керчи.

«Круто видеть свою тень на Луне. Это приятно. Всех затмим!» — написал киевлянин Михаил Ганницкий.

Жители других стран также делятся своими фото этого уникального астрономического явления. Красивое фото опубликовал житель Бразилии.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 17 июля в 00:31 по киевскому времени (в 21:31 16 июля по Гринвичу) произошло частичное лунное затмение. В это время Луна вошла в тень Земли на 65%.

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