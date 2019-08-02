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Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2019 году
Среднее образование во многих школах Украины бесплатно, однако, на плечи родителей ложатся расходы по покупке нужной школьнику атрибутики. Несмотря на отмену указа о школьной форме в 2019 году, многие учебные учреждения продолжают придерживаться внутреннего дресс-кода, и одеть ребенка на 1 сентября, как на прогулку не получится.
Ниже приведена таблица, где обозначен необходимый перечень предметов с указанием минимальной стоимости в Украине.
|Наименование
|Минимальная розничная цена
|Школьный ранец (рюкзак)
|300 грн
|Жакет (куртка) для мальчиков и девочек
|400 грн
|Блуза для девочек
|250 грн
|Рубашка (женская и мужская) повседневная 2 шт.
|240 грн
|Сарафан
|200 грн
|Колготы
|100 грн
|Ботинки (женские и мужские)
|350 грн
|Вторая обувь (женская и мужская)
|350 грн
|Спортивный костюм (для мальчиков и девочек)
|400 грн
|Футболка (женская и мужская)
|150 грн
|Носки
|15 грн
|Кроссовки (кеды)
|350 грн
|Брюки (женские и мужские)
|360 грн
|Мешок для второй обуви
|13 грн
|Папка для труда с принадлежностями (цветная бумага, клей, ножницы, картон)
|100 грн
|Пенал
|40 грн
|Альбом для рисования
|20 грн
|Тетради в клетку и линейку (для первоклассников в косую линейку)
|2,1 грн
|Готовальня (линейка, циркуль, транспортир)
|62 грн
|Ластик
|2 грн
|Дневник
|20 грн
|Ручка с синей пастой
|2 грн
|Ручка с красной пастой
|3 грн
|Простой карандаш
|2,1 грн
|Набор цветных карандашей
|28 грн
|Краски акварель
|9 грн
|Краски гуашь
|8 грн
|Набор кисточек
|10 грн
|Тематические пособия (карты, атласы)
|14 грн
|Для начальных классов пластилин и доска для лепки
|35 грн
В целях экономии, стоит приобрести только необходимый минимум. К середине сентября цены на школьные товары начнут снижаться, и можно будет докупить нужное. Если средств не хватает, стоит взять кредит, чтобы собрать ребенка в школу. На сервисе https://kreditsonline.com.ua/ подобраны организации, в которых можно оперативно перезанять нужную сумму.
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