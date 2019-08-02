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Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2019 году

10:09 2 августа 2019 207
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2019 году

Среднее образование во многих школах Украины бесплатно, однако, на плечи родителей ложатся расходы по покупке нужной школьнику атрибутики. Несмотря на отмену указа о школьной форме в 2019 году, многие учебные учреждения продолжают придерживаться внутреннего дресс-кода, и одеть ребенка на 1 сентября, как на прогулку не получится.

Ниже приведена таблица, где обозначен необходимый перечень предметов с указанием минимальной стоимости в Украине.

Наименование Минимальная розничная цена
Школьный ранец (рюкзак) 300 грн
Жакет (куртка) для мальчиков и девочек 400 грн
Блуза для девочек 250 грн
Рубашка (женская и мужская) повседневная 2 шт. 240 грн
Сарафан 200 грн
Колготы 100 грн
Ботинки (женские и мужские) 350 грн
Вторая обувь (женская и мужская) 350 грн
Спортивный костюм (для мальчиков и девочек) 400 грн
Футболка (женская и мужская) 150 грн
Носки 15 грн
Кроссовки (кеды) 350 грн
Брюки (женские и мужские) 360 грн
Мешок для второй обуви 13 грн
Папка для труда с принадлежностями (цветная бумага, клей, ножницы, картон) 100 грн
Пенал 40 грн
Альбом для рисования 20 грн
Тетради в клетку и линейку (для первоклассников в косую линейку) 2,1 грн
Готовальня (линейка, циркуль, транспортир) 62 грн
Ластик 2 грн
Дневник 20 грн
Ручка с синей пастой 2 грн
Ручка с красной пастой 3 грн
Простой карандаш 2,1 грн
Набор цветных карандашей 28 грн
Краски акварель 9 грн
Краски гуашь 8 грн
Набор кисточек 10 грн
Тематические пособия (карты, атласы) 14 грн
Для начальных классов пластилин и доска для лепки 35 грн

В целях экономии, стоит приобрести только необходимый минимум. К середине сентября цены на школьные товары начнут снижаться, и можно будет докупить нужное. Если средств не хватает, стоит взять кредит, чтобы собрать ребенка в школу. На сервисе https://kreditsonline.com.ua/ подобраны организации, в которых можно оперативно перезанять нужную сумму.

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