Доллар резко пошел вверх: что будет с курсами валют в августе

Деньги

После длительного падения, курсы доллара и евро вдруг пошли вверх. За один день, с четверга на пятницу, доллар подорожал на 32 копейки, а евро на 7 копеек. В пятницу, 2 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,34 грн за доллар и 27,97 грн за евро. На такое решение Нацбанка сразу отреагировал наличный валютный рынок. Доллары покупают в банках в среднем по 25,22 грн, а продают — по 25,51 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,88 грн, продажи — 28,30 грн.

Накануне заметного снижения стоимости гривни в НБУ сделали важное заявление.

«Нацбанк не будет препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни, — сообщил агентству Интерфакс-Украина директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергей Пономаренко. — Хочу подчеркнуть, что в Украине плавающий, а не фиксированный курс гривни. У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн за доллар или не дать гривне ослабнуть более 30 грн за доллар. То есть в этом и есть суть политики плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения».

Как отметил Пономаренко, НБУ придерживается стратегии валютных интервенций на 2016−2020 годы, которые не влияют на направление движения курса гривни. По его словам, курс гривни укрепляется под воздействием рыночных факторов. Прежде всего это рост интереса нерезидентов к гривневым облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), благоприятная ситуация на внешних рынках для украинского экспорта, а также относительно низкие темпы импорта и репатриации дивидендов. Благоприятная ситуация на валютном рынке в течение большей части нынешнего года, сказал финансист, дает Нацбанку возможность пополнять международные резервы. В частности, только 31 июля НБУ купил на межбанке около 170 млн долларов, с начала июля — более 1 млрд долларов, а с начала года — более 2,5 млрд долларов.

«Формирование такой „подушки безопасности“ будет важным фактором сглаживания значительных курсовых колебаний в будущие периоды, а также успешного прохождения времени пиковых выплат по внешнему долгу Украины в течение 2019−2021 годов», — отметил Пономаренко.

Однако многие эксперты считают, что предпосылок для резкой девальвации гривни пока нет. По прогнозу аналитиков компании Forex Club, курс гривни в августе будет колебаться в диапазоне 24,75−25,75 грн за доллар.

«Политические риски, которые ограничивали активность части иностранных инвесторов и МВФ, полностью отходят на задний план. На сегодня нет угрозы для формирования коалиции и нового правительства, а также внедрения реформ. Вероятно, после назначения правительства переговоры с МВФ будут возобновлены и уже в этом году Украина сможет получить следующий транш кредита по программе stand by», — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

По его мнению, риски выплат по внешним обязательствам существенно снижены. В результате укрепления гривни и активных действий НБУ по выкупу иностранной валюты, золотовалютные резервы выросли до 21 млрд долларов, которых достаточно для прохождения пиковых выплат в сентябре и в первой половине 2020 года. Вместе с тем, если Украина получит следующий транш кредита МВФ, риски дефолта будут сняты.

При этом формирование большинства в парламенте позволит провести земельную реформу и открыть рынок земли, который станет сильным катализатором для поступления инвестиций и экономического роста страны. Ожидание открытия рынка земли будет стимулировать приток иностранного капитала и репатриации местного капитала. Поводом для оптимизма выступает и намеченная приватизация, под которую будет заходить иностранный капитал.

Однако, по мнению аналитика, существуют факторы, которые будут сдерживать укрепление гривни. Во-первых, как только изменится конъюнктура для инвесторов, которые заходят в Украину с «горячим» капиталом, они начнут выходить из рынка. Во-вторых, август — это месяц смены сезонного тренда на укрепление, и гривня в этот период девальвирует в среднем на 2,5%. Это связано с закупками энергоресурсов и активизацией импортеров перед новым сезоном деловой активности, расчетами аграриев по кредитным обязательствам. В-третьих, в бюджете на 2019 год заложен курс на уровне 29,4 грн за доллар, и к нему привязаны бюджетные поступления и расходы. Если курс находится ниже этого уровня, бюджет недополучает средства и их недостаток финансируется за счет облигаций, что расширяет государственный долг. В-четвертых, сильное укрепление гривни бьет по экспортерам, в результате чего сокращаются поступления от экспортной выручки в страну и снижается конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках.

Напомним, что многие эксперты предупреждали о скором подорожании американской и европейской валют. Как заявил экономический эксперт, председатель ОО «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук, укрепление гривни в своей природе имеет исключительно спекулятивный аспект, связанный с тем, что на Украину обратили внимание международные валютные спекулянты, которые, воспользовавшись ситуацией, массово скупили ОВГЗ. По его словам, основное погашение облигаций госзайма произойдет ближе к концу года, что приведет к существенному росту курса американской валюты. «Время, когда стоит ожидать этой ситуации, — третья декада октября и первая декада ноября текущего года», — подчеркнул Игорь Гарбарук.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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