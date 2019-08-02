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Титул «Мисс Англия 2019» завоевала «гениальная» индианка (фото)
На конкурсе красоты «Мисс Англия 2019» победу одержала 23-летняя Бхаша Мукхерджи, которая в возрасте девяти лет переехала вместе с семьей в Великобританию из Индии. 23-летняя Бхаша, проживающая в Дерби, свободно говорит на шести языках и обладает IQ (коэффициентом интеллекта) на уровне 146 баллов, благодаря чему ее можно отнести к «гениям».
Через несколько часов после своей коронации девушка, имеющая два медицинских университетских диплома, приступила к работе младшего врача в больнице Бостона. Это ее первое рабочее место.
На конкурсе талантов Бхажа исполнила традиционный индийский танец.
Мукхерджи также является обладательницей титулы «Азиатское лицо Мисс Англии».
Второе место на конкурсе «Мисс Англия» завоевала Джоди Дакворт, а третье — Пратишта Триш Раут, которая родилась в Гонконге в семье непальцев.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что конкурс моделей в купальниках от журнала Maxim выиграла охотница на крокодилов.
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