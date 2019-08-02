Финансовая революция: украинцы смогут проводить операции по счетам, не обращаясь в банки

Деньги

Пока внимание граждан было приковано к нестандартной ситуации на валютном рынке, Нацбанк анонсировал событие, которое многие специалисты назвали преддверием финансовой революции в нашей стране. На официальном сайте Национального банка Украины сообщается, что регулятор начинает выполнять европейскую директиву для платежных систем PSD2, которая касается открытия рынка для небанковских учреждений. Эксперты считают, что это существенно сократит долю наличных расчетов и позволит значительно расширить возможности людей. Украинцы смогут платить и перечислять деньги где угодно и когда угодно, даже не обращаясь в банки.

Однако в некоторых СМИ уже появилась информация, что предлагаемые Нацбанком новшества несут угрозы владельцам банковских счетов. Дескать, информация о людях и их вкладах будет открыта и станет доступна всем, в том числе и мошенникам. Давайте разберемся, что за новшества в финансовой сфере нас ожидают и насколько они прогрессивны или опасны.

О необходимости внедрения в Украине европейской директивы для платежных систем PSD2 говорят уже больше года. Тем более что наша страна является ассоциированным членом Европейского союза. Однако НБУ официально обнародовал свою позицию только сейчас. Стало известно, что разрабатывается новый закон о платежных услугах, который планируют подать в новую Верховную Раду еще в нынешнем году.

В Нацбанке перечислили девять новаций платежного рынка, две из которых являются ключевыми.

Первое — это упрощение лицензирования и внесения в реестр небанковских организаций, которые обращаются в Нацбанк за получением платежной лицензии. Таким структурам не потребуется предварительно получать статус финансового учреждения. Его можно будет получить одновременно с лицензией, что должно ускорить процесс. А саму лицензия начнут предоставлять в электронной форме.

Второе новшество — внедрение открытого банкинга, или открытого банковского API. Это прямой приказ банкам открыть клиентские базы данных, программные интерфейсы (API) для небанковских структур. Кстати, когда под директиву PSD2 это сделали в Европе, то произошло взрывное развитие мобильных онлайн-платежей, а также стремительное развитие технологических компаний.

Предполагаются и другие новшества. В частности это:

Расширение списка платежных услуг.

Членство в платежных системах не будет обязательным условием для предоставления платежных услуг.

Платежами смогут заниматься не только банки, но и учреждения электронных денег, почтовые операторы, государственные структуры. Также появятся поставщики ограниченных платежных услуг, например, телеком- и интернет-операторы, социальные проекты и прочее.

Будут внедрены новые правила и регулирование на рынке электронных денег.

Будут разработаны и запущены новые требования к аутентификации людей, для более безопасного удаленного взаимодействия прежде чем открывать доступ к деньгам.

Могут появиться лимиты по авторизованным операциям. То есть люди начнут рисковать определенными суммами при расчетах без проверки, а банки не будут нести ответственность за утрату денег в такой ситуации.

Нацбанк расширит свои полномочия на платежном рынке.

О готовящихся новшествах «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия», кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— Что такое платежные системы PSD2 и как они используются в Украине?

— На самом деле PSD2 — это европейская директива по платежным сервисам, которая касается прежде всего безопасности и правил проведения удаленных расчетов. В Украине не все положения этой директивы выполняются, прежде всего в аспекте доступа к обеспечению платежных сервисов небанковскими учреждениями. Некоторое законодательство в Украине, разработанное и внедренное в рамках евроинтеграции, прямо игнорируется банковским регулятором. Например, в законе о кредитных союзах от 2001 года, в статье 21 предусмотрена возможность членства финансового учреждения данного вида в платежных системах. Однако в Украине ни один кредитный союз не является членом ни одной платежной системы, не говоря уже о членстве в международных платежных системах.

Если кредитный союз желает предоставлять услуги своим членам с использованием платежных карточек, он должен делать это через банк. В европейских государствах, Соединенных Штатах и других развитых странах, членами платежных систем могут быть не только банки, но и небанковские финансовые учреждения. Главное — получить соответствующую лицензию регулятора и соблюдать правила.

Получить лицензию НБУ на платежные сервисы небанковским учреждениям очень сложно. Это забюрократизированный процесс, что способствует коррупции, и, соответственно, уже имеют место коррупционные скандалы с этим связанные. Так же Закон Украины «О платежных системах и переводе средств» не соответствует данной европейской директиве, потому что дает право «выпускать» или проводить эмиссию электронных денег только банкам. Поэтому в Украине и не существует никаких «электронных денег».

Данное понятие вообще очень запутанное и непонятное. Согласно международному праву, под понятие «деньги» попадают только деньги выпущенные центральными банками, то есть это фиатные деньги или национальные валюты. Все остальное — это инструменты которые могут выполнять некоторые функции денег.

Например, криптовалюты, которые называют еще частными деньгами и которые могут выпускаться кем угодно, не требуют никакого лицензирования по определению, но некоторые функции денег они выполняют очень качественно, и многие центральные банки развитых стран мира признали их законным платежным средством. Тем не менее «деньгами» в полном смысле слова криптовалюты от этого не стали.

Все остальные варианты электронных, виртуальных, суррогатных или других «денег» не могут существовать и никому не интересны без возможности их обмена на настоящие деньги. Это касается и криптовалют.

Поэтому Нацбанк должен регулировать отношения по обеспечению расчетов только фиатными деньгами и не пытаться регулировать то, к чему он не имеет отношения, — а именно: к сервисам, упрощающим расчеты, которые могут предоставлять различные компании. Сущность директивы PSD2 в широком доступе к платежным сервисам не только банков, но и большого круга компаний.

— И все же, расскажите подробнее, что такое европейская директива для платежных систем PSD2, касающаяся открытия рынка для небанковских учреждений?

— Директива определяет основные принципы, связанные с платежными сервисами, которые могут обеспечивать небанковские учреждения. Основные ее требования заключаются в соблюдении правил безопасности и защите персональных данных клиентов. При этом директива предоставляет свободу в совершенствовании платежных сервисов, что дает мощный импульс к развитию денежных отношений, увеличивает оборачиваемость денег, повышает безопасность и комфорт клиентов и одновременно способствует развитию экономики в целом.

К сожалению, образ мышления специалистов, а скорее руководства НБУ, пока остается на уровне наследия СССР, что существенно тормозит развитие финансовой системы. И такой подход имеет место не только в отношении электронных платежных сервисов, но и в кредитной политике, что просто необходимо менять.

— Что даст упрощение лицензирования и внесения в реестр небанковских организаций, которые обращаются в Нацбанк за получением платежной лицензии?

— То же самое, что это дает в европейских странах, которые обязаны следовать данной директиве — развитие финансовой сферы вместе с развитием информационных технологий, за которыми центральный банк просто не может успевать.

— Что такое открытый банкинг или открытый банковский API? Что даст пользователям внедрение открытого банкинга или открытого банковского API?

— Открытый банковский API — это просто доступ к банковским программным продуктам на уровне кода. Если какая-то компания хочет, например, в автоматическом режиме получать информацию о курсе валют какого-то банка, она может это сделать самостоятельно через открытый API, не спрашивая разрешения у этого банка. Или предоставлять более сложные услуги, не только информационного уровня. Например, оформление депозита.

Банковские услуги оказываются на основе публичной оферты. То есть банк устанавливает условия депозита, процентную ставку на определенный срок. А компания через открытый АPI, например, может разработать мобильное приложение, позволяющее клиентам автоматически вносить депозиты и получать проценты. Опять же, для этого компании не нужно спрашивать разрешения у банка, она пользуется его сервисами и его услугами по установленным банком правилам. Банк от это только выигрывает. Тем более если не нужно такой компании получать какую-то лицензию регулятора. Это просто IT-сервис.

Наш же НБУ, ввиду недостаточной компетенции, до настоящего времени пытался просто все запретить и заставить все лицензировать. Лицензия в цивилизованном мире предполагает получение права от регулятора на основании выполнения определенных требований, что гарантирует соблюдение прав клиентов и соответствие правилам безопасности. Но зачем лицензировать услуги, позволяющие только повысить безопасность и комфорт клиентов, а не наоборот?

Через открытые API, работают многие криптовалютные биржи. Хочешь подключаться к сервисам биржи и добавлять любые свои сервисы для своих клиентов — пожалуйста. Но ты обязан соблюдать правила биржи, иначе просто не получится ничего сделать. Это рационально и разумно. То же самое директива PSD2 обязывает делать и банки, открывая API для автоматического подключения к банковским сервисам.

— Новшества НБУ вынудят банки открыть данные обо всех карточных счетах людей? Насколько это безопасно?

— Директива не предлагает открывать никакие клиентские данные. Любая персональная информация, как и данные о финансах клиентов, останутся под такой же защитой и тайной, как и были. Не нужно путать доступ к программным продуктам банка с доступом к любым данным клиентов.

Соблюдение требований данной директивы позволит исключить коррупцию в платежной индустрии, связанную с лишними бюрократическими процедурами для получение никому не нужных лицензий для небанковских учреждений. Угроз нет никому, кроме чиновников, желающих получить взятку за ускорение рассмотрения документов.

Кроме того, это позволит развивать платежные сервисы, которые также не нужно путать с обеспечением расчетов, а именно — фактическим зачислением денег на счет клиента, что может делать исключительно банк. Любая операция по расчетам между клиентами может выполняться только банком, кем бы она не инициировалась — финансовой компанией, интегратором платежей, коммерческим предприятием или частным лицом.

Стоит напомнить, что, согласно постановлению Национального банка Украины, с 5 августа 2019 года банки начнут открывать клиентам новые счета в международном стандарте IBAN, а существующие номера банковских счетов будут менять в соответствии с требованиями данного стандарта, но с сохранением действующего номера аналитического учета.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter