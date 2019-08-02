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Одесскую область атакуют полчища клопов (фото)
В Одесской области участились случаи массовой миграции земляных клопов — наземников. Как сообщили «ФАКТАМ» в областном управлении Госпотребслужбы, эти насекомые досаждают людям, заползая в усадьбы, хозяйственные помещения и даже в дама. (Ранее сообщалось о том, в Азовском море отдыхающих атакуют морские блохи, после укусов которых на теле остаются красные пятна.) Клопы наземники — мелкие и средних размеров (1,3−1,5 мм) насекомые. Большинство живет на поверхности почвы или в подстилке.
«Часть видов — жители травянистой растительности, деревьев и кустарников. В мировой фауне известно около 400 видов наземников. Эти клопы размножаются ежегодно, но нынешним летом их численность значительно больше, потому что есть хорошая кормовая база», — рассказали в управлении.
Они имеют довольно-таки мощный колюще-сосущий хоботок. Насекомое ловко и быстро втыкает его в растение и начинает активно питаться клеточным соком.
По словам специалистов, в жилище людей они залезают не для того чтобы досаждать нам, а просто в силу своих экологических особенностей — переждать жару или найти пищу. После первой же попытки «отведать» человека насекомые, как правило, отправляются искать более пригодный корм.
Борьба с клопами химическими средствами малоэффективна — погибают только те особи, которые в данный момент «попали в поле зрения», а на их место приползут другие. Так что придется некоторое время потерпеть. Говорят, клопы сами уйдут в поисках лучшей кормежки.
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