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- 11:11 В АТО придумал бизнес-идею, а в Киеве начал шить трусы: история успеха ветерана
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В АТО придумал бизнес-идею, а в Киеве начал шить трусы: история успеха ветерана (фото)
Ветеран АТО Александр Матяш открыл в Киеве свое дело — разработку и пошив трусов высокого качества. Прошло два с половиной года, бизнес Александра окреп, ассортимент значительно расширился — теперь компания выпускает не только трусы, но и футболки, носки, регланы, толстовки, бейсболки и ремни.
«Принцип все заказывать на стороне позволяет обойтись небольшим штатом сотрудников — у меня работают шесть человек»
— История моего бизнеса началась с неприятного случая: когда летом в 2015 году я служил в АТО в составе батальона «Киевщина» в Луганской области, нательное белье мне натерло кожу. Жара тогда была жуткая (35 градусов), мы стояли на блокпостах по восемь часов в полной экипировке, обливались потом, неудивительно, что возникли потертости, — говорит предприниматель, ветеран АТО Александр Матяш. — Я позвонил другу в Киев с просьбой подобрать мне нормальные трусы-шорты. Но затем мы решили поступить иначе: я формулирую требования к «труханам» (чтобы они не закатывались, сохли прямо на мне), а друг, он инженер, разрабатывает модель. Наш общий знакомый, у которого есть свое швейное производство под Киевом, выполняет заказ. Друг попросил его пошить небольшую пробную партию — одну пару трусов я взял себе, а еще 12 раздал побратимам, попросил их высказать свое мнение. Вскоре весь батальон знал историю о трусах. Уже через несколько дней ко мне начали обращаться желающие купить нашу продукцию.
Я понял, что разработка и производство качественного белья — это продуктивная бизнес-идея. У друга в Киеве хранились мои сбережения (на случай, если погибну). Все эти деньги я решил истратить на пошив трусов. Так что когда вернулся в Киев на ротацию, то у меня уже была первая коммерческая партия товара. Идея логотипа и названия — тоже. Оставалось официально зарегистрировать торговую марку.
Заметьте, что до войны я ни имел ни малейшего отношения к швейному делу — работал в бизнесе, связанном с запчастями для троллейбусов.
— Долго ломали голову над идеей логотипа и торговой марки?
— Нет, логотип — изображение якоря — придумал буквально сразу. Я ведь вырос в Крыму — морская тематика для меня близка. Придумать название торговой марки помогли знания и опыт, который я получил до войны, работая в структурированном бизнесе: мне было понятно, что название торговой марки ни у кого не должно вызывать негативных эмоций. Слово regata как раз из таких. Важно, что оно гармонирует с логотипом в виде якоря. Ну, а добавить слово club придумал вместе с другом детства. Мы с ним рассудили так: людям нравится быть причастными к тем или иным сообществам. А клуб — это то, что объединяет людей.
Обратился к дизайнерам. Рассказал, какими вижу логотип и торговую марку, и специалисты воплотили мою задумку.
— Чтобы открыть производство, нужны внушительные финансовые вложения. Вам пришлось брать кредит?
— Вовсе нет. Вы, как и многие другие люди, находитесь в плену стереотипа — раз предприниматель хочет выпускать какую-то продукцию, то ему нужна своя фабрика или завод. На самом деле, это вовсе не обязательно. Мой стартовый капитал составлял семь тысяч долларов. А самая непритязательная профессиональная швейная машина стоит тысячу долларов. Поскольку я изначально решил выпускать продукцию высокого качества, мне были нужны машины по десять тысяч долларов каждая. Так что оборудовать собственный цех мне было не по карману. Связываться с кредитами не хотел. Но выход был — размещать свои заказы на фабриках, оснащенных классным оборудованием.
Кстати, таких предприятий в Украине немало. Например, одна бизнесвумен из Одессы, у которой свой пошивочный цех, продает в Италию под заказ свои довольно дорогие (200—300 долларов) спортивные женские костюмы. Отец моего друга около 30 лет был в швейном бизнесе. Сейчас он ушел на покой и передал фабрику сыну. Тот специализируется на пошиве классной детской одежды. В Великобритании у него есть магазин, в котором он продает свою продукцию. На его швейной фабрике я и размещаю заказы.
Принцип все заказывать на стороне позволяет обойтись небольшим штатом сотрудников — у меня работают лишь шесть человек.
«Покупателей из России прошу ответить на вопрос: «Чей Крым?»
— Для разработки моделей вы собрали команду конструкторов одежды?
— Нет, поскольку это вовсе не обязательно. Обращаюсь к ним для выполнения конкретных заданий, когда у меня появляется идея очередной модели. Все происходит примерно так же, как было с логотипом: объясняю профессионалам, как я вижу нашу очередную новинку, они строят модель (это профессиональный термин). Затем изготавливают эталонный образец. Я вношу в него коррективы (например, уменьшить талию, сделать больше длину). Образец отшивают с учетом моих замечаний, и новая модель готова. Чтобы запустить ее в производство, конструкторы одежды изготавливают лекала, которые становятся моей интеллектуальной собственностью — модель ведь придумал я.
По такой же схеме работаю с дизайнерами, разрабатывающими принты (изображения) для футболок. Дизайнеры воплощают мои идеи в рисунке. Кстати, пока не существует украинского стиля принтов. Одна из моих целей — чтобы наша фирма стала его основательницей. Кстати, совсем недавно мы запустили в производство мужские футболки с принтом «Зброя». Важно отметить, что мы теперь выпускаем не только вещи для мужчин, но и футболки для женщин.
— Как реализуете свою продукцию?
— В основном без посредников — через интернет. Ведь оптовикам работать с нами не очень выгодно. Причина в том, что наша продукция высокого качества: мы используем классные голландские ткани. Они дорогие. Все производственные операции выполняются на высочайшем уровне, поэтому обходятся нам недешево — за хорошую работу нужно нормально платить. Вот и получается, что себестоимость нашей продукции высокая. Например, мужские трусы обходятся в 200 гривен. Я продаю их за 285 — нужно же получить прибыль.
У оптовика не выйдет набросить сверх этой суммы большую торговую надбавку. Ведь розничная цена у него получится слишком высокой. Поэтому мы делаем ставку на прямую работу с покупателями. Кстати, для участников АТО предусмотрены значительные скидки — трусы им обойдутся в 235 гривен. А сотрудники известной всей стране пиццерии ветерана АТО Леонида Остальцева Pizza Veterano одеты в рабочую форму, которую пошили мы.
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Заказы нам поступают не только из Украины, но и из многих стран мира — США, Канады, Израиля, Великобритании, Германии, Франции, Польши… Даже есть покупатели из России — из Москвы, Питера, Ярославля… Прежде чем выполнить заказ от россиян, я задаю им один единственный вопрос: «Чей Крым?» В РФ есть немало адекватных людей, которые отвечают: «Крым украинский». Один предприниматель из Кузбасса, который планировал стать моим представителем в этом российском регионе, начал повторять клише путинской пропаганды. Я ему сказал: «Когда вернете Крым, дадите свободу Чечне, возможно, вы станете представителем моей фирмы в Кузбассе».
И все же приобрести наши вещи можно не только на сайте, но и в Киеве на Крещатике в магазине «Всі свої», где продаются исключительно товары украинских производителей. Наше белье есть в Одессе в сети магазинов, в Запорожье.
И вот еще что по поводу качества: на мне сейчас футболка черного цвета с принтом «Піхота». Ношу ее уже два года. Прошел в ней, что называется, и Крым, и Рим. А она совершенно не выгорела, не полиняла, не растянулась. Я вообще ношу продукцию только своего предприятия.
Кстати, на наши трусы мы даем впечатляющую гарантию — если в течение первого года они протрутся или порвутся, меняем на новые. На 30 тысяч проданных на сегодняшний день трусов было 115 гарантийных случаев. Это очень хороший результат.
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Фото предоставлено Александром МАТЯШЕМ
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