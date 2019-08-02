В АТО придумал бизнес-идею, а в Киеве начал шить трусы: история успеха ветерана (фото)

Общество и люди

Ветеран АТО Александр Матяш открыл в Киеве свое дело — разработку и пошив трусов высокого качества. Прошло два с половиной года, бизнес Александра окреп, ассортимент значительно расширился — теперь компания выпускает не только трусы, но и футболки, носки, регланы, толстовки, бейсболки и ремни.

«Принцип все заказывать на стороне позволяет обойтись небольшим штатом сотрудников — у меня работают шесть человек»

— История моего бизнеса началась с неприятного случая: когда летом в 2015 году я служил в АТО в составе батальона «Киевщина» в Луганской области, нательное белье мне натерло кожу. Жара тогда была жуткая (35 градусов), мы стояли на блокпостах по восемь часов в полной экипировке, обливались потом, неудивительно, что возникли потертости, — говорит предприниматель, ветеран АТО Александр Матяш. — Я позвонил другу в Киев с просьбой подобрать мне нормальные трусы-шорты. Но затем мы решили поступить иначе: я формулирую требования к «труханам» (чтобы они не закатывались, сохли прямо на мне), а друг, он инженер, разрабатывает модель. Наш общий знакомый, у которого есть свое швейное производство под Киевом, выполняет заказ. Друг попросил его пошить небольшую пробную партию — одну пару трусов я взял себе, а еще 12 раздал побратимам, попросил их высказать свое мнение. Вскоре весь батальон знал историю о трусах. Уже через несколько дней ко мне начали обращаться желающие купить нашу продукцию.

Александр пошел на войну добровольцем. Служил в батальоне «Киевщина»

Я понял, что разработка и производство качественного белья — это продуктивная бизнес-идея. У друга в Киеве хранились мои сбережения (на случай, если погибну). Все эти деньги я решил истратить на пошив трусов. Так что когда вернулся в Киев на ротацию, то у меня уже была первая коммерческая партия товара. Идея логотипа и названия — тоже. Оставалось официально зарегистрировать торговую марку.

Заметьте, что до войны я ни имел ни малейшего отношения к швейному делу — работал в бизнесе, связанном с запчастями для троллейбусов.

— Долго ломали голову над идеей логотипа и торговой марки?

— Нет, логотип — изображение якоря — придумал буквально сразу. Я ведь вырос в Крыму — морская тематика для меня близка. Придумать название торговой марки помогли знания и опыт, который я получил до войны, работая в структурированном бизнесе: мне было понятно, что название торговой марки ни у кого не должно вызывать негативных эмоций. Слово regata как раз из таких. Важно, что оно гармонирует с логотипом в виде якоря. Ну, а добавить слово club придумал вместе с другом детства. Мы с ним рассудили так: людям нравится быть причастными к тем или иным сообществам. А клуб — это то, что объединяет людей.

Обратился к дизайнерам. Рассказал, какими вижу логотип и торговую марку, и специалисты воплотили мою задумку.

— Чтобы открыть производство, нужны внушительные финансовые вложения. Вам пришлось брать кредит?

— Вовсе нет. Вы, как и многие другие люди, находитесь в плену стереотипа — раз предприниматель хочет выпускать какую-то продукцию, то ему нужна своя фабрика или завод. На самом деле, это вовсе не обязательно. Мой стартовый капитал составлял семь тысяч долларов. А самая непритязательная профессиональная швейная машина стоит тысячу долларов. Поскольку я изначально решил выпускать продукцию высокого качества, мне были нужны машины по десять тысяч долларов каждая. Так что оборудовать собственный цех мне было не по карману. Связываться с кредитами не хотел. Но выход был — размещать свои заказы на фабриках, оснащенных классным оборудованием.

Кстати, таких предприятий в Украине немало. Например, одна бизнесвумен из Одессы, у которой свой пошивочный цех, продает в Италию под заказ свои довольно дорогие (200—300 долларов) спортивные женские костюмы. Отец моего друга около 30 лет был в швейном бизнесе. Сейчас он ушел на покой и передал фабрику сыну. Тот специализируется на пошиве классной детской одежды. В Великобритании у него есть магазин, в котором он продает свою продукцию. На его швейной фабрике я и размещаю заказы.

Принцип все заказывать на стороне позволяет обойтись небольшим штатом сотрудников — у меня работают лишь шесть человек.

«Покупателей из России прошу ответить на вопрос: «Чей Крым?»

— Для разработки моделей вы собрали команду конструкторов одежды?

— Нет, поскольку это вовсе не обязательно. Обращаюсь к ним для выполнения конкретных заданий, когда у меня появляется идея очередной модели. Все происходит примерно так же, как было с логотипом: объясняю профессионалам, как я вижу нашу очередную новинку, они строят модель (это профессиональный термин). Затем изготавливают эталонный образец. Я вношу в него коррективы (например, уменьшить талию, сделать больше длину). Образец отшивают с учетом моих замечаний, и новая модель готова. Чтобы запустить ее в производство, конструкторы одежды изготавливают лекала, которые становятся моей интеллектуальной собственностью — модель ведь придумал я.

По такой же схеме работаю с дизайнерами, разрабатывающими принты (изображения) для футболок. Дизайнеры воплощают мои идеи в рисунке. Кстати, пока не существует украинского стиля принтов. Одна из моих целей — чтобы наша фирма стала его основательницей. Кстати, совсем недавно мы запустили в производство мужские футболки с принтом «Зброя». Важно отметить, что мы теперь выпускаем не только вещи для мужчин, но и футболки для женщин.

Принты для футболок Александр Матяш (слева) придумывает сам. На фото со своим товарищем Леонидом Остальцевым

— Как реализуете свою продукцию?

— В основном без посредников — через интернет. Ведь оптовикам работать с нами не очень выгодно. Причина в том, что наша продукция высокого качества: мы используем классные голландские ткани. Они дорогие. Все производственные операции выполняются на высочайшем уровне, поэтому обходятся нам недешево — за хорошую работу нужно нормально платить. Вот и получается, что себестоимость нашей продукции высокая. Например, мужские трусы обходятся в 200 гривен. Я продаю их за 285 — нужно же получить прибыль.

У оптовика не выйдет набросить сверх этой суммы большую торговую надбавку. Ведь розничная цена у него получится слишком высокой. Поэтому мы делаем ставку на прямую работу с покупателями. Кстати, для участников АТО предусмотрены значительные скидки — трусы им обойдутся в 235 гривен. А сотрудники известной всей стране пиццерии ветерана АТО Леонида Остальцева Pizza Veterano одеты в рабочую форму, которую пошили мы.

Заказы нам поступают не только из Украины, но и из многих стран мира — США, Канады, Израиля, Великобритании, Германии, Франции, Польши… Даже есть покупатели из России — из Москвы, Питера, Ярославля… Прежде чем выполнить заказ от россиян, я задаю им один единственный вопрос: «Чей Крым?» В РФ есть немало адекватных людей, которые отвечают: «Крым украинский». Один предприниматель из Кузбасса, который планировал стать моим представителем в этом российском регионе, начал повторять клише путинской пропаганды. Я ему сказал: «Когда вернете Крым, дадите свободу Чечне, возможно, вы станете представителем моей фирмы в Кузбассе».

И все же приобрести наши вещи можно не только на сайте, но и в Киеве на Крещатике в магазине «Всі свої», где продаются исключительно товары украинских производителей. Наше белье есть в Одессе в сети магазинов, в Запорожье.

И вот еще что по поводу качества: на мне сейчас футболка черного цвета с принтом «Піхота». Ношу ее уже два года. Прошел в ней, что называется, и Крым, и Рим. А она совершенно не выгорела, не полиняла, не растянулась. Я вообще ношу продукцию только своего предприятия.

Кстати, на наши трусы мы даем впечатляющую гарантию — если в течение первого года они протрутся или порвутся, меняем на новые. На 30 тысяч проданных на сегодняшний день трусов было 115 гарантийных случаев. Это очень хороший результат.

На трусы даже дают годовую гарантию

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ветеране АТО Дмитрии Довженко, который реализует проект «Нове село»: «Для своих и приемных детей строю мини-поселок».

Фото предоставлено Александром МАТЯШЕМ

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