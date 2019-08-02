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«Динамо» купило в Японии одного из лидеров сборной Люксембурга (фото)
В пятницу, 2 августа, киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта на пять лет с 24-летним форвардом японского клуба «Джубило Ивата» и сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом.
По неофициальной информации, сумма трансфера родившегося в Португалии игрока составила 2 млн евро, что сделало его одним из самых дорогих люксембургских футболистов. В начале лета швейцарский «Янг Бойз» заплатил за другого люксембуржца Кристофера Мартинса Перейру 2,5 млн евро.
Агент Сергей Серебренников (кстати, бывший футболист «Динамо») в своем Instagram прокомментировал переход Жерсона Родригеса в украинский клуб: «Дело сделано! Жерсон Родригес — игрок «Динамо».
Сергей Серебренников и Жерсон Родригес
В текущем сезоне Жерсон Родригес, который может сыграть и на фланге полузащиты, провел в футболке «Джубило Иваты» 15 поединков, забив пять мячей. Также в его легионерской карьере значатся выступления за голландский «Телстар» и молдавский «Шериф».
В футболке сборной Люксембурга Жерсон Родригес провел 16 встреч, в которых забил один мяч. Украинским болельщикам он запомнился автоголом на 93-й минуте поединка отбора к Евро-2020 с подопечными Андрея Шевченко (во встречах на стадионе «Жози Бартель» и «Арене Львов» он был одним из лучших на поле).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» выиграло у «Шахтера» матч за Суперкубок Украины.
Фото ФК «Динамо»
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