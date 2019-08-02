Происшествия

Серийного грабителя, задержанного в Александрии Кировоградской области за нападения на пожилых женщин в Киеве, суд арестовал на два месяца. Как оказалось, он — бывший правоохранитель и совсем недавно досрочно вышел на свободу из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичные преступления.

Серия однотипных разбоев этим летом была зафиксирована в Голосеевском и Святошинском районах столицы. Неизвестный мужчина входил за жертвами (ими во всех случаях были пожилые женщины) в подъезд, бил их и отбирал деньги и украшения. Некоторые жертвы теряли сознание и ничего не помнили, другие — просто не могли сопротивляться. Часть пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями различной тяжести.

Расследуя заявления жертв, сотрудники столичного уголовного розыска вышли на 28-летнего киевлянина. Но он к этому времени подался в бега, ведь в соцсетях уже распространяли видео камер наблюдения с мест преступления, на которых преступник себя узнал.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Киева, задержали беглеца 31 июля аж в Кировоградской области, в Александрии. Во время неотложного обыска у него нашли некоторые отобранные у жертв украшения. После доставки злоумышленника в столицу его опознала одна из жертв, у которой он «с мясом» вырвал серьги из ушей. Сам он на момент опознания отказывался отвечать, признает ли он вину в инкриминируемых преступлениях. Мужчине предъявлено подозрение в разбое.

В пятницу, 2 августа, Голосеевский суд арестовал подозреваемого на 60 суток. Как рассказала «ФАКТАМ» спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, арестованный — в прошлом сотрудник правоохранительных органов и уже был судим за аналогичные преступления.

Как оказалось, бывший боец «Беркута» участвовал в серии групповых разбоев и грабежей. В 2014 году его осудили на 10 лет лишения свободы, однако по «закону Савченко» ему учли пребывание в СИЗО, «скостили» часть срока, и в феврале 2019-го он освободился.

В настоящее время подозрение предъявлено по двум эпизодам, по которым у следствия «железные» доказательства. Но даже после задержания правоохранителям продолжают поступать заявления о подобных преступлениях, совершённых ранее. Сейчас проверяют причастность арестованного ещё как минимум к семи нападениям в Киеве.

А по словам начальника столичного главка полиции Андрея Крищенко, есть информация о его участии как минимум в полутора десятках подобных нападений — как в Киеве и области, так и в других регионах Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве прохожие задержали грабителя, проглотившего сорванную у жертвы цепочку.

А восьмикратно судимому за грабежи наркоману, попытавшемуся ночью отобрать мобильный у сотрудницы троллейбусного депо, пришлось вызывать скорую помощь.

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Киева

Фото и видео отдела коммуникации ГУ НПУ в Киеве



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