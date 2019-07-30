2 августа 2019

Есть улицы, известные жителям всей страны. Ну, например, наш прекрасный киевский Крещатик. Есть улицы, известные всему континенту. Ну, например, Елисейские поля в Париже. А есть такие городские магистрали, о которых знают во всём мире. Именно такой всемирно знаменитой улицей является Пятая авеню в Нью-Йорке, открытая ровно 95 лет назад, 2 августа 1924 года.

Пятая авеню делит центр Нью-Йорка, находящийся на острове Манхэттен, на две части и служит своеобразной точкой отсчёта для улиц самого крупного американского города: улицы на восток от Пятой авеню называются восточными (East), к примеру, Восточная 15-я улица. А улицы на запад от Пятой авеню уже носят название западных. Та же 15-я улица в эту сторону называется Западной (West 15th Street).

Огромное количество памятников архитектуры, исторических и культурных центров, модных бутиков и эксклюзивных магазинов сделали Пятую авеню не только одной из самых известных улиц в мире, но и едва ли не самой дорогой. На Пятой авеню находятся такие символы Нью-Йорка, как Эмпайр-стейт-билдинг и Рокфеллер-центр, Нью-Йоркская публичная библиотека и собор Святого Патрика. Отрезок Пятой авеню с 82-й по 105-ю улицу получил название Музейная миля благодаря большому количеству музеев, расположенных тут: Метрополитен-музей, Музей Соломона Гуггенхайма, Национальный музей дизайна, Музей Нью-Йорка и многие другие. Хотелось привести примеры популярнейших торговых брендов, представленных в эксклюзивных бутиках, расположенных на Пятой авеню. Но сразу же решил отказаться от этой неблагодарной затеи, потому что тогда пришлось бы перечислить буквально все (!) магазины, предлагающие посетителям предметы роскоши и богатства.

В конце XIX века подавляющая часть недвижимости в этом районе Нью-Йорка принадлежала семье Астор. Шикарные отели, престижные особняки, дорогие магазины — всё это и подтолкнуло основателя знаменитой династии Йохана Астона задуматься о создании уникальной не только для Америки, а и для всего мира улицы. Что и было сделано ровно 95 лет назад.

Конечно же, нам много раз приходилось бывать на этой улице. В основном из-за прекрасных музеев, там расположенных. Помню, дети были ещё маленькими, и в музее Гуггенхайма их больше всего поразила комната, полностью (!) обклеенная долларовыми купюрами. А в находящемся неподалеку от этого места музее столь любимой нами испанской фарфоровой мануфактуры Lladro они вообще умудрились заставить персонал удивляться и недоверчиво качать головой, когда, рассматривая экспонаты, едва ли не каждую работу сопровождали комментарием: ''Эта у нас есть. И эта есть. И эта тоже есть…'' И это было абсолютной правдой, ибо уже к тому времени наша домашняя коллекция испанского фарфора значительно превышала эту нью-йоркскую экспозицию.

Правда, представленную сегодня вашему вниманию фигурку мне, кстати, удалось найти в одном из антикварных магазинов на всё той же Пятой авеню.

Принято считать, что если во время посещения Нью-Йорка вы не побывали на Пятой авеню, значит, ни самого Нью-Йорка, ни Америки вообще вам увидеть не удалось. Мне кажется это большим преувеличением. Хотя… Хотя отчасти люди, утверждающие это, наверное, всё-таки правы.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.