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Король Таиланда Рама Х, Маха Ваджиралонгкорн, который в мае этого года, незадолго до своей коронации, неожиданно женился на генерале и бывшей стюардессе Сутиде Тиджай, присвоил титул королевской наложницы-консорт своей любовнице — 34-летней армейской медсестре Синеенат Вонгваджирапакди. Официальная церемония прошла в присутствии королевы Сутиды, которая ранее носила титул, доставшийся ныне Вонгваджирапакди.

Как сообщает Daily Mail, во время церемонии Синеенат, как ранее Сутиде, пришлось лежать на полу. В Таиланде король считается богоподобной фигурой, в связи с чем он должен сидеть выше своих подданных во время официальных мероприятий. Мероприятие совпало с 67-днем рождения монарха.

Впервые с 1932 года король Таиланда стал по сути многоженцем, публично обзаведясь более, чем одной партнершей.

Сутида — четвертая жена Ваджиралонгкорна. В 1977 году принц женился на своей кузине — принцессе Мом Луанг Соамсавали Китиякара. У них родилась дочь принцесса Баджракитиябха. Однако уже в 1980 году брак распался, хотя юридически был расторгнут лишь в 1991 году.

Некоторое время жил в фактическом браке с актрисой Ювадхидой Полпрасет, которая родила ему четырех сыновей и дочь. В 1994 году их союз стал официальным, но в 1996 году супруги развелись.

В феврале 2001 года принц Вачиралонгкорн женился на простолюдинке Срирасми Акхарапхонгприче. В 2005 году она родила наследного принца Дипангкорна Расмичоти и сама получила титул принцессы. Но в 2014 году добровольно отказалась от королевского титула и супруги расстались.

Из всех детей Вачиралонгкорна только трое имеют королевский титул. Это старшая дочь Баджракитиябха, дочь от гражданского брака с Ювадхидой принцесса Сириваннавари Нариратана (которая стала известным дизайнером) и сын от брака с Срирасми принц Дипангкорн Расмичоти.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», были представлены первые официальные снимки королевы Таиланда.

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