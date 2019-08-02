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В магазинах изменилась маркировка органических продуктов: что нужно об этом знать

С пятницы, 2 августа, в Украине вступил в силу новый закон, регулирующий производство и реализацию органических продуктов. Закон Украины «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции» предусматривает запрет на использование маркировки «био», «эко» и «органик» без соответствующей проверки качества и наличия документального подтверждения «органичности» продуктов. Согласно закону, органической может считаться пищевая продукция, при производстве которой не использовались химические удобрения, пестициды, консерванты и тому подобное.

Украина занимает четвертое место среди экспортеров органических продуктов в страны ЕС

Как заявили в Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, ведомство разработало данный закон совместно с производителями органической продукции с целью усовершенствования правовых основ органического производства в Украине и их адаптации к законодательству Европейского союза.

«Украина имеет отличный потенциал как с экологической, так и с экономической точки зрения, чтобы занять одно из ведущих мест среди производителей органической продукции в Европе и мире, — заявила начальник отдела подакцизной политики Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Людмила Хомичак. — Так, органические продукты украинского производства становятся все более востребованными на иностранных рынках: за последние несколько лет наше государство стало важным поставщиком продукции на западные рынки, заняв четвертое место среди экспортеров органических продуктов в страны ЕС».

Кстати, по данным портала UkraineFood.org, Украина имеет торговые отношения с 30 странами, благодаря которым украинские органические продукты поставляются на рынки 37 стран. Причем 94% экспорта украинской органики приходится на европейские государства. В топ-10 стран, куда экспортируется украинская органическая продукция, вошли Нидерланды, Германия, Швейцария, Литва, Австрия, Италия, Франция, Великобритания, Дания и Польша.

В Минагрополитики сообщили, что со 2 августа органическую продукцию маркируют новым государственным логотипом, который был утвержден ведомственным приказом в феврале 2019 года. Этим же приказом утверждено техническое описание государственного логотипа для органической продукции.

Надпись размещается под графическим изображением государственного логотипа и состоит из слов «ОРГАНІЧНИЙ ПРОДУКТ» или ORGANIC PRODUCT.

Надпись выполняется большими буквами зеленого цвета в две строки. Слова «ПРОДУКТ» или PRODUCT расположены в нижней строке под словами «ОРГАНИЧЕСКИЙ» или ORGANIC соответственно. Квадрат, в котором размещаются графическое изображение и надпись, — белого цвета. Фон может быть любого цвета.

По данным министерства, государственный логотип может наноситься на любую упаковку, этикетку (стикер), потребительскую тару, контрэтикетку, ярлык, пробку, листок-вкладыш, документ, сообщение, другие элементы упаковки, сопровождающие органическую продукцию.

«У продавца обязательно должен быть соответствующий сертификат на этот товар»

Вступление нового закона в силу приветствовали в первую очередь представители аграрного бизнеса. Об основных его новшествах рассказали эксперты «Европейской Бизнес Ассоциации». По их мнению, закон внедряет шесть ключевых нововведений, важных для работы бизнеса.

Во-первых, вводится контроль и регистрация операторов органического производства и аккредитация сертификационных органов. Это означает, что компании, которые намерены работать на украинском рынке (как производители, так и переработчики), должны сертифицироваться по украинским стандартам. В то же время компании, которые являются импортерами и уже сертифицированы за рубежом, должны привлечь к регистрации в украинском реестре те, иностранные органы сертификации.

Во-вторых, создаются соответствующие реестры (операторов, органов сертификации, органических семян и посадочного материала). К этим реестрам Минагрополитики обеспечит свободный, круглосуточный и бесплатный доступ.

В-третьих, производители органики ежегодно проходить сертификацию, которой пока нет.

В-четвертых, владельцы органических предприятий должны согласовывать маркировки органической продукции с органом сертификации.

В-пятых, продукция, которая не соответствует требованиям законодательства об органическом производстве и маркировке, будет изъята по результатам проверки Госпродпотребслужбы.

В-шестых, сертифицироваться будет не один органический продукт, а весь процесс производства или обращения данного продукта, отметили специалисты «Европейской Бизнес Ассоциации».

Напомним, что за несоблюдение норм Закона Украины «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции» сельхозпроизводители будут платить штрафные санкции. В зависимости от вида нарушения, такие взыскания составят от 12,5 тыс. грн до более 100 тыс. грн.

«Новый закон направлен на борьбу с теми производителями, которые злоупотребляют использованием в названиях пищевой продукции такими терминами, как «экологическая», «органическая», «биодинамическая» и так далее, — рассказал «ФАКТАМ» генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — Если раньше такую терминологию при маркировке можно было использовать свободно, то теперь для того чтобы пищевой продукт назывался органическим или экологическим, необходимо подтвердить его чистоту. В сферу действия нового закона попадает весь спектр органических продуктов, потребляемых людьми или животными.

Теперь ставить маркировку «органическая» на свои продукты могут только те, кто соблюдает все необходимые технологические процессы, что подтверждается соответствующим сертификатом качества. Хочу отметить, что такой сертификат подтверждает не только экологическую чистоту конечного продукта, но и всех составляющих при его производстве. Например, если это молоко, то для получения сертификата нужно подтвердить, что коровы не получают никаких химикатов, что корма для скота выращиваются без использования пестицидов, на землях, которые не проходили никакой химической обработки на протяжении длительного времени. Кроме того, изучается радиационный фон на территориях, где находится ферма и где выращиваются корма, и так далее. Если все эти факторы соблюдены, то такая продукция получает соответствующий сертификат и может маркироваться как органическая и продаваться дороже.

Что касается розничной торговли, то отныне, если органические продукты реализуются в магазине, значит, у продавца обязательно должен быть соответствующий сертификат на этот товар. А покупатель имеет полное право потребовать предоставить ему такой документ. Хочу отметить, что в магазине должна находиться копия сертификата, заверенная либо нотариально, либо печатью производителя. Если же администратор магазина отказался предоставить сертификат, то необходимо в первую очередь сообщить об этом факте в Госпродпотребслужбу. Их прямая обязанность — реагировать на такие жалобы потребителей" — отметил эксперт.

Стоит также напомнить, что вскоре вступит в силу еще один важный документ, который, без преувеличения, касается абсолютно всех жителей Украины. Это Закон «Об информации для потребителей пищевых продуктов». Он призван усовершенствовать и привести к европейским стандартам правила маркировки продуктов питания.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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