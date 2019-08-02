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Угрожал убить: на Виннитчине школьник изнасиловал ученицу младших классов
В Шаргородском районе Винницкой области произошло жуткое преступление в отношении ученицы 4 класса. Ее изнасиловал 14-летний восьмиклассник из ее же школы. Напомним, в Мариуполе дети помешали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку.
О случившемся мать пострадавшей девочки сообщила журналистам винницкого ресурса 33 канал. По словам женщины, инцидент произошел среди белого дня, когда ее ребенок находился на пастбище за селом.
После надругательства он начал запугивать девочку, обещая выложить фото в сеть или даже убить.
Однако пострадавшая все-равно сообщила о случившемся матери, и та сразу обратилась в полицию. Тем не менее там о ЧП не распространялись.
По словам журналистов, в селе о насильнике и его семье отзываются негативно. В частности, говорят, что и его мать родила, будучи несовершеннолетней. А еще односельчане пострадавшей семьи опасается, что насильник не понесет ответственности, ведь является несовершеннолетним.
Напомним, в середине июля стало известно о том, что в Виннице заключенные убили подозреваемого в изнасиловании семилетнего ребенка.
Также «ФАКТЫ» писали о том, почему педофилы стали чаще насиловать украинских детей.
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