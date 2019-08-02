Происшествия

Смерть на трассе: на Одесчине Mercedes сбил продавца арбузов и покупательницу

Страшная авария произошла в пятницу, 2 августа, в Раздельнянском районе Одесской области. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, на 442-м км трассы Одесса — Киев под колесами Mercedes погибли жительница Винницкой области, 1989 года рождения, и гражданин Азербайджана, 1971 года рождения. Ранее, в четверг, 1 августа, в центре Днепра перевернулась маршрутка с пассажирами.

Согласно предварительным данным, 71-летний водитель Mercedes — житель Одессы — по дороге домой не справился с управлением, пересек встречную полосу и выехал на обочину, где и врезался в продавца и покупательницу арбузов. Оба потерпевших находились возле торговой палатки с бахчевыми культурами. От полученных травм женщина и мужчина погибли на месте. Водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Харьковской трассе фура раздавила легковушку, на Херсонщине пьяный водитель на джипе врезался в группу молодежи, а под Николаевом семья с четырьмя детьми перевернулась на «Запорожце»: мать с младенцем в реанимации.

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