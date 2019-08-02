Печерский суд принял скандальное решение о компенсации Портнову: сеть в гневе

Украина

Печерский районный суд Киева на заседании 2 августа удовлетворил иск бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства и присудил ему компенсацию в размере почти 7 миллионов гривен. Эти средства должны выплатить Портнову Министерство юстиции и Государственное казначейство.

Об этом сообщает «Слідство інфо» со ссылкой на адвоката Елену Исаевскую.

В исковом заявлении адвокат сообщила, что правительство Канады применило санкции против ее подзащитного на основании письма украинской прокуратуры от марта 2014 года, в котором якобы были приведены недостоверные данные о причастности Портнова к нарушениям закона.

При этом она сама же признала, что некоторое время Портнов действительно был в статусе подозреваемого, но недолго.

Сам Портнов в Telegram-канале отметил, что не собирается взимать средства из украинского бюджета, а планирует дождаться, когда Госказначейство взыщет деньги с заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Решение принял судья Сергей Вовк, который в 2012 году приговорил Юрия Луценко к 4 годам тюрьмы.

Информация о решении суда вызвала возмущение среди пользователей сети.

«Что?! А причиненный ущерб государству и вообще населению он возмещать не хочет?», «Как-то эти новые лица портят репутацию всей страны», «Ну пока, мы это жрем», «Ну кто ж как не Вовк», — пишут они.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что на экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, недавно вернувшегося в Украину, открыли уголовное производство по факту заведомо ложных сообщений о «преступлениях Петра Порошенко».

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