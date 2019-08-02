- 21:32 Мотоциклиста затянуло под колеса авто: появилось видео ДТП, в котором погиб известный диджей
- 20:59 Печерский суд принял скандальное решение о компенсации Портнову: сеть в гневе
- 20:35 В Крыму мужчина расстрелял соседа на глазах у его дочери и совершил суицид
- 20:07 Стало известно, что ждет жителей Донбасса после получения российского паспорта
- 19:42 Украинцам массово отказывают во въезде в Польшу: названы главные причины
- 19:25 На трассе Киев — Одесса произошло жуткое ДТП с переворотом: подробности и фото с места аварии
- 19:11 «Львов» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 2-го тура чемпионата Украины
- 19:08 Украинские Мальдивы и Эйфелева башня: как бюджетно отдохнуть в Скадовске
- 19:08 «Террористы» захватили детей: в Крыму устроили дикое шоу ко Дню ВДВ
- 18:47 Волкер сделал важное заявление об участии Трампа в переговорах по Донбассу
- 18:41 Смерть на трассе: на Одесчине Mercedes сбил продавца арбузов и покупательницу
- 18:21 «Динамо» купило в Японии одного из лидеров сборной Люксембурга
Печерский суд принял скандальное решение о компенсации Портнову: сеть в гневе
Печерский районный суд Киева на заседании 2 августа удовлетворил иск бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства и присудил ему компенсацию в размере почти 7 миллионов гривен. Эти средства должны выплатить Портнову Министерство юстиции и Государственное казначейство.
Об этом сообщает «Слідство інфо» со ссылкой на адвоката Елену Исаевскую.
В исковом заявлении адвокат сообщила, что правительство Канады применило санкции против ее подзащитного на основании письма украинской прокуратуры от марта 2014 года, в котором якобы были приведены недостоверные данные о причастности Портнова к нарушениям закона.
При этом она сама же признала, что некоторое время Портнов действительно был в статусе подозреваемого, но недолго.
Сам Портнов в Telegram-канале отметил, что не собирается взимать средства из украинского бюджета, а планирует дождаться, когда Госказначейство взыщет деньги с заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.
Решение принял судья Сергей Вовк, который в 2012 году приговорил Юрия Луценко к 4 годам тюрьмы.
Информация о решении суда вызвала возмущение среди пользователей сети.
«Что?! А причиненный ущерб государству и вообще населению он возмещать не хочет?», «Как-то эти новые лица портят репутацию всей страны», «Ну пока, мы это жрем», «Ну кто ж как не Вовк», — пишут они.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что на экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, недавно вернувшегося в Украину, открыли уголовное производство по факту заведомо ложных сообщений о «преступлениях Петра Порошенко».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!