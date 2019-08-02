«Брюгге» перед приездом «Динамо» забил шесть мячей бывшему клубу Безуса: видеообзор матча

Спорт

В пятницу, 2 августа, соперник киевского «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» (первая встреча соперников состоится на арене «Ян Брейдел» 6 августа) в домашнем поединке 2-го тура чемпионата Бельгии разгромил бывший клуб футболиста сборной Украины Романа Безуса «Сент-Трюйден» — 6:0.

Подопечные Филиппа Клемана, одолевшие в первом туре на выезде «Васланд-Беверен» — 3:1 (Ванакен, 45+2, с пенальти, 70, Окереке, 48 — Форте, 32, с пенальти), на сей раз уже до перерыва отправили в ворота оппонента четыре мяча. «Дублем» отличился (на 16-й и 20-й минутах) новичок команды нигерийский форвард Давид Окереке, летом перебравшийся в «Брюгге» из клуба итальянской серии В «Специя» за 8 млн евро, а еще по голу забили «мозг» команды Ханс Ванакен (39-я) и южноафриканец Перси Тау (44-я; на фото), отметивший таким образом свой дебют в команде.

Во втором тайме разгром соперника довершили точными ударами бывший футболист луганской «Зари» Деннис Бонавентуре (72-я) и вышедший на замену форвард Сибе Схрейверс (83-я).

Кстати, все 90 минут на позиции левого защитника в составе «Брюгге» отыграл защитник сборной Украины Эдуард Соболь. А на 87-й минуте после удаления с поля Луи Опенда хозяева остались в меньшинстве.

«Брюгге»: Хорват, Соболь, Митрович, Дели, Клинтон Мата, Формер, Ритс, Ванакен, Тау (Влитинк, 80), Бонавентуре (Опенда, 73), Окереке (Схрейверс, 65).

Напомним, что «Динамо» свой поединок чемпионата Украины проведет в субботу, 3 августа, на поле «Львова», а в Бельгию вылетит утром 5 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» подписало контракт с форвардом сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом.

Фото ФК «Брюгге»

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