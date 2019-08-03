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Мужчину убили из-за гнилых помидоров: подробности резонансного ЧП в Николаевской области
На Николаевщине фермер поссорился с крестьянином, который просил у него овощи бесплатно. Сын фермера нанес недовольному сельчанину смертельный удар, от которого тот уже не пришел в себя. Напомним, под Киевом в драке зарезали журналиста.
Инцидент произошел на поле. По словам семьи убитого, получив отказ в просьбе самому выбрать помидоры на грядке, их односельчанин начал угрожать фермеру ножом. На этой же версии стоит и сам фермер.
«Что, нельзя с десяток ведер? Я: Паша, нельзя. Начал на меня лезть: «Я тебя зарежу», — утверждает мужчина в комментарии ТСН.
Разнимать дерущихся бросились свидетели инцидента. Конфликт удалось погасить, однако впоследствии сын фермера и недовольный крестьянин сцепились у местного бара. При этом в семье погибшего утверждают, что это фермер прислал своего сына к бару и тот начал драку.
«23-летний парень оттолкнул мужчину, тот упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Тело направлено на судмедэкспертизу, после которой будет установлена окончательная причина смерти», — прокомментировала инцидент пресс-офицер ГУ НП в Николаевской области Антонина Лашта.
В то же время местные жители утверждают, что это не первая драка с участием сына фермера, и тот якобы всегда выходит безнаказанным.
Сейчас мужчину задержали. Ему инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений.
Отметим, что за последнее время именно фермеры становились жертвами нападения,
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