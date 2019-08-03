Мужчину убили из-за гнилых помидоров: подробности резонансного ЧП в Николаевской области

Происшествия

На Николаевщине фермер поссорился с крестьянином, который просил у него овощи бесплатно. Сын фермера нанес недовольному сельчанину смертельный удар, от которого тот уже не пришел в себя. Напомним, под Киевом в драке зарезали журналиста.

Инцидент произошел на поле. По словам семьи убитого, получив отказ в просьбе самому выбрать помидоры на грядке, их односельчанин начал угрожать фермеру ножом. На этой же версии стоит и сам фермер.

«Что, нельзя с десяток ведер? Я: Паша, нельзя. Начал на меня лезть: «Я тебя зарежу», — утверждает мужчина в комментарии ТСН.

Разнимать дерущихся бросились свидетели инцидента. Конфликт удалось погасить, однако впоследствии сын фермера и недовольный крестьянин сцепились у местного бара. При этом в семье погибшего утверждают, что это фермер прислал своего сына к бару и тот начал драку.

«23-летний парень оттолкнул мужчину, тот упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Тело направлено на судмедэкспертизу, после которой будет установлена окончательная причина смерти», — прокомментировала инцидент пресс-офицер ГУ НП в Николаевской области Антонина Лашта.

В то же время местные жители утверждают, что это не первая драка с участием сына фермера, и тот якобы всегда выходит безнаказанным.

Сейчас мужчину задержали. Ему инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений.

Отметим, что за последнее время именно фермеры становились жертвами нападения, в т. ч. вооруженных грабителей. Так, совсем недавно в Запорожской области искали вооруженных злоумышленников, напавших на дом фермера и ограбивших его под страхом смерти. Инцидент произошел в селе Долинское Мелитопольского района поздно вечером 27 июля. А в апреле в Киевской области жестоко убили 42-летнего директора фермерского хозяйства «Тризуб» Олега Коломийца. Он был застрелен на ступеньках у входа в дом.



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