Спорт

Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в США (видео)

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая седьмую позицию в мировом женском рейтинге, прекратила выступление на турнире в Сан-Хосе (США) с призовым фондом 876 тысяч долларов.

В четвертьфинале наша соотечественница встречалась с Марией Саккари из Греции (30-я), которую совсем недавно, месяц назад, обыграла на Уимблдоне — 6:3, 6:7 (1), 6:2.

На этот раз все начиналось для Элины также удачно. Первый сет гречанка отдала фактически без сопротивления, а во втором украинка вела в счете 3:1. А вот затем в игре Свитолиной произошел сбой. Одесситка позволила сопернице сравнять счет на тай-брейке, при этом имея по ходу партии четыре матч-поинта, а затем и вовсе выиграть поединок — 6:1, 6:7 (3), 3:6.

Отметим, что также участие на турнире в Вашингтоне (США) прекратила другая украинка Леся Цуренко (35-я). Во втором круге украинка в двух сетах уступила Зоряне Дияс из Казахстана (84-я) — 4:6, 4:6.

Добавим, что обе наши теннисистки (а также Даяна Ястремская) выступят в основной сетке турнира в канадском Торонто с призовым фондом 2,83 млн долларов, который стартует на следующей неделе. К слову, Цуренко и Ястремская своих соперниц по первому кругу уже знают — Леся сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии (11-я), а Даяна будет противостоять британке Йоханне Конте (14-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина разбила россиянку на старте турнира в США.

Фото Jimmie 48

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