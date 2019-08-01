Свитолина разбила россиянку на старте турнира в США (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге) успешно стартовала на турнире в Сан-Хосе (США) с призовым фондом 876 тысяч долларов.

Наша соотечественница, имея первый номер «посева», начала свои выступления сразу со второго раунда, где ее соперницей стала россиянка Дарья Касаткина (40-я). Четыре предыдущих встречи теннисисток на мировых кортах завершились в пользу украинки (последняя из них — в мае 2018-го в Риме), и Элина не стала нарушать приятную для себя серию.

Правда, со старта поединка Касаткина повела в счете 2:0, но на этом весь позитив для нее закончился. Свитолина переломила ход встречи, взяла первый сет, а во втором и вовсе смела соперницу с корта — итоговый счет 6:3, 6:1.

«Как по мне, я продемонстрировала довольно уверенную игру как для первого матча на хардовом корте. Мы возвращаемся на „хард“, и я в ожидании всех предстоящих матчей здесь и этой части сезона в целом», — поделилась своими эмоциями украинка после матча.

Заработав 25 150 долларов, Свитолина вышла в четвертьфинал, где сыграет Марией Саккари из Греции (30-я), которая обыграла японку Майо Хиби (265-я) — 4:6, 6:4, 6:2.

Успешно начала свои выступления на турнире в Вашингтоне (США) с призовым фондом 250 тысяч долларов еще одна украинка Леся Цуренко (35-я). Наша соотечественница в первом раунде легко справилась с китаянкой Ван Яфань (51-я) — 6:3, 6:2. Заработав 3 420 долларов призовых, Леся сыграет во втором круге с Зоряной Дияс из Казахстана (84-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина показала редкое фото с родителями.

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