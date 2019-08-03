Происшествия

В Харькове суд отпустил под залог водителя, насмерть сбившего инвалида и бежавшего с места ДТП

Киевский районный суд Харькова принял скандальное решение в отношении водителя иномарки, который 27 июля сбил насмерть 68-летнего инвалида на коляске. Виновник смертельного ДТП вышел на свободу под залог в 115 тысяч гривен. При этом прокурор просил взять подозреваемого под стражу на 2 месяца без определения залога. Напомним, несколько дней тому назад на Харьковщине в ДТП погибли 25-летний парень и мальчик, которому было четыре года.

«Водитель подозревается по ч. 2 ст. 286 УК Украины („Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта“)», — заявили в суде корреспонденту Укринформа.

Тем не менее обвинители готовятся инкриминировать подозреваемому еще одну статью Уголовного кодекса — 135 («Оставление в опасности»).

Смертельное ДТП произошло на дороге в городе Змиев. Водитель Opel Vectra сбил человека, который, по информации полиции, ехала по обочине на коляске. Водитель машины с места ДТП скрылся. 30 июля его задержали уже в Сумах.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели пожилой женщины-инвалида в Киеве — при пожаре к ней не успели добраться спасатели, поскольку подъезды к дому оказались заблокированы.

Фото полиции с места ДТП

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