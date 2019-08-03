- 09:52 Месси серьезно наказан за демарш в сборной Аргентины
- 09:50 Лукашенко сделал новый шаг к объединению с Россией
- 09:22 Слава Каминская показала стройную фигуру на пляже
- 09:19 Украинские Мальдивы и Эйфелева башня: как бюджетно отдохнуть в Скадовске
- 09:15 «Брюгге» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов
- 09:15 Не хотел сидеть в тюрьме за изнасилование: отставной офицер МВД 5 лет шпионил в пользу России
- 08:53 В Харькове суд отпустил под залог водителя, насмерть сбившего инвалида и бежавшего с места ДТП
- 08:41 Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в США
- 08:32 Почему накапливается лишний вес и как похудеть
- 08:15 Россию ждёт крах: известный историк предрек распад путинского режима
- 08:13 «Львов» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 2-го тура чемпионата Украины
- 08:02 Сексуальная Анджелина Джоли снялась в чувственном рекламном ролике духов Guerlain
В Харькове суд отпустил под залог водителя, насмерть сбившего инвалида и бежавшего с места ДТП
Киевский районный суд Харькова принял скандальное решение в отношении водителя иномарки, который 27 июля сбил насмерть 68-летнего инвалида на коляске. Виновник смертельного ДТП вышел на свободу под залог в 115 тысяч гривен. При этом прокурор просил взять подозреваемого под стражу на 2 месяца без определения залога. Напомним, несколько дней тому назад на Харьковщине в ДТП погибли 25-летний парень и мальчик, которому было четыре года.
«Водитель подозревается по ч. 2 ст. 286 УК Украины („Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта“)», — заявили в суде корреспонденту Укринформа.
Тем не менее обвинители готовятся инкриминировать подозреваемому еще одну статью Уголовного кодекса — 135 («Оставление в опасности»).
Смертельное ДТП произошло на дороге в городе Змиев. Водитель Opel Vectra сбил человека, который, по информации полиции, ехала по обочине на коляске. Водитель машины с места ДТП скрылся. 30 июля его задержали уже в Сумах.
Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели пожилой женщины-инвалида в Киеве — при пожаре к ней не успели добраться спасатели, поскольку подъезды к дому оказались заблокированы.
Фото полиции с места ДТП
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...