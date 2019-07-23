Происшествия

Из-за припаркованных авто спасатели не смогли вынести женщину из горящего дома в центре Киева (фото)

Во время пожара в Киеве на Кловском спуске 14/24 на момент прибытия первых подразделений спасатели не могли своевременно стать на уличные пожарные гидранты — на них находились припаркованные автомобили.

Пожарным пришлось тратить время на поиск водителей этих авто.

Как сообщила пресс-служба столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на верхних этажах дома на балконах находились люди, которые не могли самостоятельно выйти через сильное задымление и высокую температуру. А одна женщина инвалид, которая самостоятельно не передвигалась, погибла.

Причину возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.

Как сообщали «ФАКТЫ», погибшая пожилая женщина, инвалид, мало передвигалась. Но по словам свидетелей, к ней часто приходили бывшие сотрудники, знакомые, они часто употребляли алкогольные напитки. Сама женщина часто курила.

Не исключается версия того, что причиной пожара могло стать курение

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