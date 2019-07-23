- 20:38 Из-за припаркованных авто спасатели не смогли вынести женщину из горящего дома в центре Киева
- 20:20 "Вечные депутаты" проиграли ноунеймам: названы самые интересные факты про новую Раду
- 20:08 Российская спортсменка отпраздновала победу на чемпионате Европы с пледом, поскольку флаг РФ запрещен
- 19:50 Украина усилила границу с Россией комплексами ядерного контроля
- 19:15 Российский боксер умер после боя: подробности трагедии
- 19:01 «Видок: Император Парижа» с Венсаном Касселем и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:59 Где этот мальчик? Зеленский оскандалился с обращением к журналисту
- 18:55 «Голос»: кто прошел по списку партии в Раду
- 18:35 «Хотела уйти из проекта»: шокирующие признания победительницы «Холостяка-9»
- 18:25 Савченко заявила, что народ освободил ее от совести перед ним, и устроила костер
- 18:18 Кто получит мандат депутата по списку «Батьківщини»
- 18:05 Это возможно: Разумков сделал громкое заявление о статусе русского языка на Донбассе
Из-за припаркованных авто спасатели не смогли вынести женщину из горящего дома в центре Киева (фото)
Во время пожара в Киеве на Кловском спуске 14/24 на момент прибытия первых подразделений спасатели не могли своевременно стать на уличные пожарные гидранты — на них находились припаркованные автомобили.
Пожарным пришлось тратить время на поиск водителей этих авто.
Как сообщила пресс-служба столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на верхних этажах дома на балконах находились люди, которые не могли самостоятельно выйти через сильное задымление и высокую температуру. А одна женщина инвалид, которая самостоятельно не передвигалась, погибла.
Причину возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.
Как сообщали «ФАКТЫ», погибшая пожилая женщина, инвалид, мало передвигалась. Но по словам свидетелей, к ней часто приходили бывшие сотрудники, знакомые, они часто употребляли алкогольные напитки. Сама женщина часто курила.
Не исключается версия того, что причиной пожара могло стать курение
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!