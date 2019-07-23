- 16:38 В России подтвердили приговор узнику Кремля Павлу Грибу
- 16:34 Известный российский оппозиционер попросил политическое убежище в США
- 16:32 «Нормальный папа»: школьник поиграл в футбол на пляже с Лионелем Месси
- 16:28 В Украине подешевеет газ для населения: кому нужно будет платить меньше
- 16:25 В одесском кафе посетитель устроил стрельбу из-за долга: подробности
- 16:10 Ничего без нас не могут: в сеть волна насмешек из-за "украинского следа" в аварии на "Лошарике"
- 16:08 В Крыму туристов избили толпой за отказ платить за фото: инцидент попал на видео
- 16:04 В Одессе «скорая» сбила мужчину на пешеходном переходе
- 15:59 Скарлетт Йоханссон ослепила поклонников кольцом за 400 тысяч долларов
- 15:59 «Слуги народа»: кто прошел в Раду по партийному списку
- 15:52 Вырубка лесов или белорусский карьер: почему пересыхают Шацкие озера
- 15:44 Спикером Рады — тамаду: сеть взорвала смешная шутка про новый парламент
Страшное ДТП на трассе под Харьковом: погибли мужчина и маленький ребенок (фото, видео)
В городе Богодухов (Харьковская область) в смертельном ДТП погибли 25-летний парень и мальчик, которому было четыре года. Ранее в ДТП под Николаевом погиб мужчина с двумя своими детьми.
Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, ДТП произошла на автодороге «Харьков-Ахтырка». Около полуночи понедельника, 22 июля, 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» при попытке повернуть налево через сплошную линию столкнулся с едущим во встречном направлении Opel Astra, которым управлял 52-летний водитель.
При столкновении машин пострадали пассажиры Opel — две женщины 35 и 28 лет. Травмы получили водитель и пассажиры «ВАЗа» — 25-летний парень и 4-летний мальчик. Всех пострадавших доставили в местную больницу, где вскоре парень умер. Маленького мальчика увезли в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова, однако врачам так и не удалось его спасти.
Водителя «ВАЗа» задержали. По предварительным данным, он был не трезв. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Владимирском спуске произошло тройное ДТП: автомобиль Lexus внезапно выскочил на встречную полосу и задел ехавший навстречу Ssang Yong, а после — столкнулся лоб в лоб с «ГАЗелью». 49-летний водитель Lexus скончался еще до приезда медиков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...