Страшное ДТП на трассе под Харьковом: погибли мужчина и маленький ребенок (фото, видео)

Происшествия

В городе Богодухов (Харьковская область) в смертельном ДТП погибли 25-летний парень и мальчик, которому было четыре года. Ранее в ДТП под Николаевом погиб мужчина с двумя своими детьми.

Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, ДТП произошла на автодороге «Харьков-Ахтырка». Около полуночи понедельника, 22 июля, 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» при попытке повернуть налево через сплошную линию столкнулся с едущим во встречном направлении Opel Astra, которым управлял 52-летний водитель.

При столкновении машин пострадали пассажиры Opel — две женщины 35 и 28 лет. Травмы получили водитель и пассажиры «ВАЗа» — 25-летний парень и 4-летний мальчик. Всех пострадавших доставили в местную больницу, где вскоре парень умер. Маленького мальчика увезли в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова, однако врачам так и не удалось его спасти.

Водителя «ВАЗа» задержали. По предварительным данным, он был не трезв. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Владимирском спуске произошло тройное ДТП: автомобиль Lexus внезапно выскочил на встречную полосу и задел ехавший навстречу Ssang Yong, а после — столкнулся лоб в лоб с «ГАЗелью». 49-летний водитель Lexus скончался еще до приезда медиков.





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