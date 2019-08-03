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Длинные ноги и подтянутая попа: Надя Дорофеева показала, как отдыхает на яхте (фото)
Пока Позитив с супругой отдыхают в Италии, его партнерша по группе «Время и стекло» Надя Дорофеева тоже не теряет времени. Она выложила в сеть фото с собственного отдыха на яхте.
«Яхта, август. И мы с тобою влюблены», — прокомментировала она соблазнительный снимок.
Надя позирует перед камерой в красном купальнике, который подчеркивает подтянутые ягодицы певицы.
Фото Instagram
Судя по отзывам в сети, фото им очень понравилось.
Один из пользователей даже назвал Надю своей любимой русалкой.
Напомним, ранее свое фото в купальнике с отдыха в Греции выложили в сеть солистка группы «Неангелы» Слава Каминская, а также «суперблондинка» Оля Полякова.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...