Шоу-бизнес

Длинные ноги и подтянутая попа: Надя Дорофеева показала, как отдыхает на яхте (фото)

Пока Позитив с супругой отдыхают в Италии, его партнерша по группе «Время и стекло» Надя Дорофеева тоже не теряет времени. Она выложила в сеть фото с собственного отдыха на яхте.

«Яхта, август. И мы с тобою влюблены», — прокомментировала она соблазнительный снимок.

Надя позирует перед камерой в красном купальнике, который подчеркивает подтянутые ягодицы певицы.

Фото Instagram

Судя по отзывам в сети, фото им очень понравилось.

Один из пользователей даже назвал Надю своей любимой русалкой.

Напомним, ранее свое фото в купальнике с отдыха в Греции выложили в сеть солистка группы «Неангелы» Слава Каминская, а также «суперблондинка» Оля Полякова.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter