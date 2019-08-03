25.36 / 25.67 28.06 / 28.56
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Слава Каминская показала стройную фигуру на пляже (фото)

9:22 3 августа 2019 66
Слава Каминская
Инф. «ФАКТОВ»

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская продолжает радовать фанатов яркими фото с отдыха в Греции. На сей раз на своей странице в Instagram она похвасталась стройной фигурой на спа-курорте.

«После Миконоса самое оно. Отличное место для отдыха с мелкими. Если че, то случайно тут оказались и ещё раз окажусь», — прокомментировала фото певица.

В комментариях пользователи назвали свою любимицу «куколкой Барби» и советуют ей не обращать внимание на недоброжелателей, наслаждаясь жизнью.

Речь идет о появившихся в сети фото, которые дали повод позлословить об «интересном положении» разведенной звезды.

Отметим, что ранее стройной фигурой на пляже похвасталась Оля Полякова, и ее пост также дал повод для критики. Зато фото Потапа и Насти Каменских с Позитивом и его женой с курорта в Италии нравятся пока всем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер