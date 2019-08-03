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Слава Каминская показала стройную фигуру на пляже (фото)
Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская продолжает радовать фанатов яркими фото с отдыха в Греции. На сей раз на своей странице в Instagram она похвасталась стройной фигурой на спа-курорте.
«После Миконоса самое оно. Отличное место для отдыха с мелкими. Если че, то случайно тут оказались и ещё раз окажусь», — прокомментировала фото певица.
В комментариях пользователи назвали свою любимицу «куколкой Барби» и советуют ей не обращать внимание на недоброжелателей, наслаждаясь жизнью.
Речь идет о появившихся в сети фото, которые дали повод позлословить об «интересном положении» разведенной звезды.
Отметим, что ранее стройной фигурой на пляже похвасталась Оля Полякова, и ее пост также дал повод для критики. Зато фото Потапа и Насти Каменских с Позитивом и его женой с курорта в Италии нравятся пока всем.
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