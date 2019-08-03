Общество и люди

3 августа отмечают День пива: что это за праздник

Мир отмечает Международный день пива (International Beer Day). Этот неофициальный праздник традиционно приходится на первую пятницу августа, однако гуляния традиционно растягиваются на все выходные.

Считается, что первый день пива прошел в 2007 году в Калифорнии, где его провели в формате местного фестиваля. «Автором» праздника считается владелец паба Джесс Авшаломов, который хотел привлечь в свое заведение как можно больше гостей. Его идея пришлась по вкусу коллегам пивовара по всему миру и уже в 2011 году праздник начали отмечать в 138 городах 23 стран мира, а в 2012 году количество стран-участниц удвоилось.

С момента первого праздника в течение нескольких лет дата Дня пива была фиксированной — 5 августа, однако с 2012 года она стала «плавающей». В этот день принято собираться с друзьями и наслаждаться вкусом пива (считается важным попробовать новый для себя сорт хмельного напитка), поздравлять всех пивоваров и персонал пабов, и наконец — объединять мир, отмечая праздник всеми нациями в один день.

В США, ставших основателем праздника, традиционно основные празднования в День пива проходят в пабах и пивных ресторанах, где устраивают «пивные развлечения» вроде «пиво-понга». Участники этой игры бросают на столе мяч для пинг-понга, стремясь попасть в кружку с пивом на другом конце стола.

Там все заведения в этот день открыты еще до обеда.

Напомним, 2 августа украинцы отмечали важный православный праздник — День пророка Ильи.

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