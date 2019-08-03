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Политика

Возвращение Донбасса любой ценой: журналист указал на катастрофическую угрозу для Украины

14:46 3 августа 2019 556
Плакат в центре Донецка, 2014 год
Инф. «ФАКТОВ»

Украинцев предупредили об опасности так называемых «простых рецептов» возвращения Донбасса, которые фактически сводятся к реализации «сверхзадачи» вручить Киеву ныне оккупированные территории в роли троянского коня. Таким образом Донбасс будет выполнять роль поводка на шее украинского суверенитета, чтобы формальная подчиненность региона Киеву компенсировалась фактическим контролем Москвы. Об этом в статье для Крым. Реалии написал известный украинский журналист Павел Казарин. Напомним, ранее Казарин заявил, что мир с Москвой грозит Украине «беларусизацией».

Российские пропагандисты уверяют, что если официальная Украина и правда решит вернуть Донбасс — она сможет добиться этого довольно быстро. Достаточно дать автономию, легализовать боевиков при помощи амнистии и выборов.

Тогда Москва передаст «моторолам» контроль над границей и сохранит свое влияние на регион.
Однако, настаивает автор статьи, нынешняя война идет не за территории, а за суверенитет.

Если же нашим приоритетом станет возвращение территорий любой ценой — Украина рискует очень скоро мы вернуться в «гибридное прошлое», в котором, ко всему, не будет Крыма, зато появится свой территориальный «чернобыль».

«Избежать этого можно лишь в том случае, если красной линией для Киева будет суверенитет», — настаивает журналист.

Напомним, в июле Украина потеряла на Донбассе 14 своих защитников. «ФАКТЫ» публиковали имена и фото героев.

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