Разумкова выдвинут в спикеры Верховной Рады

Политика

Фракция партии «Слуга народа» в новой Верховной Раде предложит кандидатуру Дмитрия Разумкова на пост спикера. Об этом сообщил сам Разумков в Трускавце после 40-минутной встречи членов партии с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады», — сказал он, сообщает «Украинская правда».

Глава партии добавил, что «Слуга народа» предложит на пост первого заместителя председателя Верховной Рады нынешнего представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

«Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия „Слуга народа“ в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президии, по главам комитетов и их руководству», — сказал Разумков.

Как писали «ФАКТЫ», первое заседание новоизбранной Рады может состояться в День независимости Украины.

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