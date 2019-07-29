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Стало известно, когда состоится первое заседание новой Рады
Верховная Рада нового созыва может заработать в День независимости Украины. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
«Заработает в какой-то из дней в период с 24 августа по 6 сентября», — заявил он, сообщает РБК-Украина.
По его словам, коалиция в новом парламенте уже создана.
«Коалиция уже есть, монобольшинство. Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю», — сообщил он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля рассказал о том, кто может стать новым спикером Рады и премьер-министром Украины. Более подробно о прогнозах относительно деятельности новой Рады читайте в материале «ФАКТОВ»: Кто станет премьером и спикером Верховной Рады после выборов.
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