Политика

Есть три кандидата: СМИ узнали, кто может возглавить фракцию «Слуга народа»

После того, как на пост спикера Верховной Рады стали называть Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука, появилась информация о том, кто станет во главе депутатской фракции «Слуги народа».

Как сообщает «Украинская правда», в пропрезидентской партии рассматривают три кандидатуры — Александра Корниенко, Руслана Стефанчука и Давида Арахамии.

Напомним, Руслан Стефанчук — № 2 в списке партии «Слуга народа», представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде.

Давид Арахамия — № 4 в списке партии «Слуга народа», его назначили секретарем Национального инвестиционного совета. Также Арахамия стал членом Наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Александр Корниенко — № 7 в списке партии «Слуга народа», руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа».



По словам Дмитрия Разумкова, первое заседание новой Рады может состояться в конце августа — начале сентября.

Как сообщали «ФАКТЫ», по итогам обработки 100% бюллетеней, в Верховную Раду 9 созыва проходит 254 нардепа от «Слуги народа», большинство из которых никогда не имели отношения к политике и госслужбе. Киевская школа экономики проведет образовательный интенсив для членов фракции «Слуга народа» для того, чтобы народные избранники познали азы политики.

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