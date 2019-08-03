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Перемирие на Донбассе: в ходе обстрелов ранен украинский боец
На Донбассе террористы с начала суток 3 августа, несмотря на «хлебное перемирие», осуществили пять обстрелов украинских позиций. Один военнослужащий ВСУ получил ранения. Об этом сообщает штаб ООС.
«В течение суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня (…) В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения», — говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.
Боевики «ДНР» и «ЛНР» обстреливали позиции украинских подразделений из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили два обстрела позиций ООС: вблизи Марьинки по направлению Трудовского — применяя стрелковое оружие; рядом с Павлополем по направлению Верхнеширокиного — применяя стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ООС были обстреляны 3 раза: неподалеку Крымского по направлению Сокольники — применялось стрелковое оружие; по окраине Майорского по направлению Шахты 6−7 — использовались подствольный гранатомет и стрелковое оружие; в районе Южного по направлению Шахты Гагарина — применялись подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
Как писали «ФАКТЫ», ранее начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак заявил, что единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей.
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