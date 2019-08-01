«Перемирие» на Донбассе: Хомчак сделал громкое заявление об обстрелах

Политика

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей. Об этом 31 июля заявил начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак.

«За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов», — сказал он, пишет «Интерфакс-Украина».

Хомчак считает политические спекуляции на эту тему неуместными: «Они (договоренности о перемирии с 00:00 21 июля — Авт.), как видим, работают. И поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями операции Объединенных сил», — указал он.

При этом Хомчак подчеркнул, что в случае критического обострения ситуации на линии соприкосновения подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.

Утром 1 августа пресс-центр ООС сообщил, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза — с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 82 мм.

По информации пресс-службы Минобороны, с начала текущих суток один военнослужащий получил ранения.

Как писали «ФАКТЫ», в июле Украина потеряла 14 бойцов на Донбассе. Из них одна женщина. Еще 64 военных получили ранения. Минувший месяц был самым кровавым месяцем войны для ВСУ в этом году.

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