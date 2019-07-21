Украина

На Донбассе началось "хлебное" перемирие: с начала суток обстрелы не зафиксированы, — штаб ООС

В районе операции Объединенных сил на Донбассе пока не зарегистрировано нарушений «хлебного» перемирия. Режим тишины был введен с полуночи 21 июля и предполагает прекращение огня из всех видов вооружения. О перемирии договорилась на текущей неделе трехсторонняя контактная группа в Минске.

В штабе ООС говорят, что если перемирие будет нарушено врагом (будут обстреляны позиции украинских военных или мирные населенные пункты), то подразделения Объединенных сил адекватно ответят на обстрелы.

День перед введением «хлебного» перемирия был на фронте напряженным. Вооруженные формирования РФ и наемники 26 раз открывали огонь. В половине случаев обстрел велся из тяжелой артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел был дан адекватный ответ из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями. По данным украинской разведки, 20 июля шестеро оккупантов были ранены.

Напомним, военным поступили сигналы, что в приграничных районах замечены скопления российских войск и техники. Эти перемещения фиксируются с конца июня.

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