Бойня в Техасе: появилось фото стрелка

Мир

В субботу, 3 августа, в США произошло массовое убийство. Неизвестный открыл огонь по посетителям торгового центра Walmart в городе Эль-Пасо, штат Техас. По последним данным убиты 19 человек. Еще 22 ранены, причем 10 из них находятся в критическом состоянии. Среди раненых есть дети — двух и девяти лет, а также четырехмесячный младенец.

Как сообщают местные СМИ, примерно в 10:00 по местному времени в Walmart зашел молодой мужчина с полуавтоматической винтовкой и открыл огонь. Сначала утверждалось, что стрелков было по меньшей мере трое, однако затем полиция внесла ясность. Стрелял один человек, он задержан. Ему 21 год.

В магазине было очень много людей. Многие пришли вместе с детьми, чтобы купить все необходимое для школы — в торговом центре в этот уик-энд были скидки на школьные принадлежности и детскую одежду.

В СМИ появилась фотография подозреваемого. Это кадры, взятые из видеозаписи, сделанной камерой наблюдения в торговом центре.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семья жертв бойни в Эль-Пасо. Он пообещал властям штата любую помощь от федерального правительства.

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