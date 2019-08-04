В Черновцах средь бела дня устроили кровавую поножовщину: есть погибший (фото, видео)

Происшествия

В Черновцах 3 августа вечером возник конфликт между пятью мужчинами. Во время инцидента двое участников получили проникающие ножевые ранения и в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы, где один из пострадавших в результате полученных телесных повреждений скончался. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Черновицкой области.

«Еще двое пострадавших также получили незначительные телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается. По данному факту следователи начали три уголовных производства. В частности, два — по фактам умышленного причинения тяжких телесных повреждений (части 1 и 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины), еще одно — по факту совершения хулиганства (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел на жилом массиве «Гравитон». Работники полиции задержали одного из участников инцидента. Полицейские осуществляют первоочередные следственные действия.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве в ночь на 8 июня на перроне станции метро «Крещатик» парня ранили ножом. Так завершился конфликт между двумя компаниями, который начался еще на улице.

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