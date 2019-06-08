В киевском метро пассажиры устроили поножовщину (фото, видео)

Происшествия

В Киеве в ночь на 8 июня на перроне станции метро «Крещатик» парня ранили ножом. Так завершился конфликт между двумя компаниями, который начался еще на улице. Пострадавшего увезла карета скорой помощи.

Инцидент произошел около 23:00. Как сообщил товарищ пострадавшего, они с еще одним парнем шли по Крещатику, когда с ними начала конфликтовать другая группа. Конфликтом же якобы послужило то, что они слушали музыку, сообщает Информатор.

Конфликт быстро перерос в драку, и когда у одного из нападавших в руках оказался нож, парни побежали к станции метро. Однако конфликт продолжился уже на территории станции, где один из них получил ножевое ранение руки. К счастью, на этом драка завершилась — на место прибыли полицейские и скорая помощь. Медики оказали пострадавшему первую помощь и увезли в больницу.

Как писали «ФАКТЫ», 31 мая в метро Киева на «красной» ветке произошла драка. При подъезде к станции метро «Левобережная» пьяные пассажиры в одном из вагонов вели себя по-хамски: отпускали скабрезные шутки, сквернословили и провоцировали стоящего рядом парня. Юноша не выдержал издевательств и ответил хулиганам, после чего началась драка.

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